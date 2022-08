Aurora Ramazzotti incinta? Dopo la smentita di Tommaso Zorzi arriva la verità

Ieri un noto magazine di gossip ha lanciato una notizia bomba riguardo una gravidanza in corso di Aurora Ramazzotti. Subito dopo, tuttavia, il suo amico Tommaso Zorzi pare che abbia smentito dicendo di non saperne nulla. La cosa, però, sembra che sia più complessa di quanto appare

Aurora Ramazzotti è molto spesso oggetto dell’attenzione dei giornali di gossip a causa dei suoi celeberrimi genitori Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Sovente, tuttavia, è proprio lei a far parlare di sé per via della sua intensa attività social. Ricordiamo, allora, che nel momento in cui scriviamo può vantare su Instagram ben 2.3 milioni di follower. A soli 25 anni, quindi, è già una delle influencer più importanti del nostro Paese. Ultimamente, inoltre, anche noi vi abbiamo parlato di una polemica che pare abbia innescato uno dei suoi video.

Aurora, infatti, tiene una rubrica sulla sessualità in cui commenta e spiega cosa ne pensi dell’argomento in modo molto sincero e senza troppi giri di parole. Uno dei suoi filmati pubblicato non molto tempo fa su una nota piattaforma social, però, ha scatenato molte polemiche da parte di numerosi utenti. Andrea Delogu, tuttavia, ha cercato di metterci una pietra sopra sostenendo che fosse l’ennesimo caso scandalistico montato dai giornali. Chi volesse approfondire la questione, dunque, può cliccare sul link in fondo alla pagina. Ciò di cui vogliamo parlarvi oggi, invece, è dei rumors riguardo una sua gravidanza in corso.

La notizia della gravidanza di Aurora, la smentita di Tommaso e quell'inizio che fa sospettare che ci sia molto di più

Proprio ieri il noto magazine Chi ha lanciato la notizia bomba della gravidanza della Ramazzotti. Ci si sarebbe aspettati, dunque, che se fossero state solo illazioni gli interessati, o anche Michelle o Eros, non avrebbero perso molto tempo nel comunicare una piccata smentita. Questo, invece, non è accaduto. L’unico che ha sollevato la sua perplessità è stato Tommaso Zorzi, caro amico di Aurora, che ha detto di non saperne assolutamente nulla.

Apprendiamo dalle pagine di Chi, invece, che Zorzi sarebbe stato proprio uno dei primi a venire a conoscenza della cosa. Che, dunque, questa sia una “tattica" per tenere i giornali alla larga e concedersi ancora qualche giorno per comunicare la lieta notizia? Nessuno può dirlo tranne Aurora. Staremo molto attenti, dunque, alla sua pagina social. Se volete restare informati sulla vicenda, allora, non perdetevi neanche uno dei nostri futuri aggiornamenti.

