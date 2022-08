Fabrizio Corona burla sui social Andrea Iannone e Elodie Di Patrizi, ecco perché

Fabrizio Corona si esprime sempre in modo molto diretto e anche questa volta è riuscito a colpire nel segno con la sua frecciata. Ad esserne stato vittima il celebre Andrea Iannone, il motociclista che proprio in questi giorni è tornato al centro del gossip

Andrea Iannone è sempre stato uno degli sportivi verso cui i giornali hanno dedicato molta della loro attenzione. Oltre alla tristemente nota vicenda di doping, molto spesso si è parlato di lui a causa delle sue relazioni sentimentali. Nessuno, infatti, avrà dimenticato la sua relazione con una delle showgirl più desiderate del nostro Paese, Belen Rodriguez. Come è noto, però, l’argentina adesso è tornata tra le braccia di Stefano De Martino. Anche la nuova “frequentazione” di Andrea, tuttavia, è molto famosa.

Stanno circolando in rete molte fotografie, infatti, che vedrebbero lui insieme all’amata Elodie Di Patrizi. Ancora non ci sono scatti dei due in “atteggiamenti compromettenti”. È da diverso tempo, però, che i due si godono la compagna dell’altro. Dopo essere stati paparazzati insieme in spiaggia, ad esempio, la cantante è stata anche “beccata” nel Canton Ticino, luogo dove vive Andrea, proprio in sua compagnia. La foto che ha suscitato molti commenti, però, è stata sicuramente quella che il noto settimanale Chi ha pubblicato tempo fa. Anche Fabrizio Corona, inoltre, ha tenuto ad esprimere la sua opinione sulla vicenda.

La stoccata di Fabrizio Corona a Andrea Iannone che ha scatenato il popolo dei social

Su Instagram il catanese non ha potuto fare a meno di dire cosa ne pensasse del look di Andrea Iannone in quella foto. A dare un’ occhiata fugace, effettivamente, il pilota può somigliare molto all'imprenditore siciliano. Fabrizio, allora, scrive queste parole proprio a rimarcare la somiglianza fra i due: “Ragazzi non sapevo di essermi messo con Elodie. Cosplayer”. Con quel taglio di barba, il cappellino scuro e gli occhiali da sole, in verità, la somiglianza è molta. Definirlo un cosplayer, però, forse pare un po’ troppo.

Siamo certi, tuttavia, che Corona non volesse offendere nessuno e che la sua battuta abbia fatto sorridere anche Iannone. Staremo a vedere, allora, se il pilota rilascerà qualche dichiarazione per commentare le parole di Fabrizio. Ciò che interessa di più i fan, tuttavia, è avere maggiori informazioni sulla sua chiacchierata relazione con Elodie. Attendiamo, dunque, che su una delle loro pagine social possa essere fatta maggiore chiarezza. Se volete rimanere informati sulla vicenda, dunque, non perdetevi tutti i nostri futuri aggiornamenti.

