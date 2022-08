Uomini e Donne, il famoso cavaliere accusa: "Mi hanno costretto a mentire!"

Stanno circolando in rete alcune dichiarazioni di un cavaliere di Uomini e Donne riguardo alle bugie che è stato costretto a dire a causa di due dame davvero celebri. Scopriamo cosa è accaduto e quali sono state le sue parole

Uomini e Donne è sicuramente il dating show più amato d’Italia e la sua grandissima longevità ne è la conferma. Ultimamente ve ne abbiamo parlato perché sono iniziati finalmmente a circolare in rete i primi nomi del suo nuovo cast. Sui social, ad esempio, si è vociferato molto di un abbandono di Gemma Galgani. Moltissimi utenti, infatti, avevano riscontrato una sempre maggiore riduzione dello spazio televisivo che le veniva dedicato. Si è creduto, dunque, che questa tendenza si concludesse con una sua imminente esclusione.

Tutti i suoi fan, invece, hanno appreso con gioia la sua riconferma anche per questa nuova edizione. Chi volesse conoscere chi saranno i prossimi partecipanti, allora, è invitato a cliccare sul link in fondo alla pagina. Lì potrete trovare tutte le informazioni che state cercando. Oggi, invece, vogliamo parlare di un altro aspetto di Uomini e Donne. Come già accennato, infatti, stanno circolando sul web alcune scottanti dichiarazioni da parte di un celebre cavaliere. Sostiene che due dame molto amate l’abbiano costretto a mentire per continuare a rivestire il loro ruolo nello show. Chi è, dunque, l'uomo e chi sono le dame di cui parla?

Ecco chi è il cavaliere che accusa le due dame di averlo costretto a mentire spudoratamente

Tutti gli appassionati spettatori di Uomini e Donne ricorderanno Simone Virdis, uno dei cavalieri più apprezzati del programma. L’uomo riuscì ad uscire con alcune delle dame più desiderate, ma racconta che due di loro l’avrebbero costretto a mentire. Con Veronica Ursida, infatti, sostiene di essersi sentito per mesi interi. Lei gli chiese, tuttavia, di cancellare tutti i messaggi che si erano scambiati durante quel periodo perché la redazione li stava tenendo "sotto osservazione". Anche con un' altra dama poi, come accennato, è avvenuta una dinamica molto simile.

Con Valentina Autiero, infatti, i due arrivarono a darsi un bacio appassionato. La donna, però, gli chiese di tenere la cosa nascosta. Simone, quindi, seguì la sua richiesta e in studio negò che ciò fosse accaduto. La Autiero tuttavia, stando a quanto sostiene Virdis, iniziò a sostenere l'esatto contrario proprio per creare quella “dinamica televisiva”. Staremo a vedere, dunque, se almeno una delle due donne risponderà alle sue sconcertanti confessioni. Nelle prossime ore, allora, potrebbero arrivare succosi aggiornamenti sulla vicenda.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Maria De Filippi per la prossima stagione