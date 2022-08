William e Harry: un documentario francese svela perché hanno litigato

Stanno circolando in queste ore alcune indiscrezioni che rivelerebbero, finalmente, perché fra William e Harry i rapporti siano così tesi. A quanto pare, inoltre, sembra che c’entri proprio la duchessa del Sussex, Meghan Markle

Le vicende della famiglia reale britannica non smettono neanche un minuto di tenere banco sui tabloid. Ultimamente anche noi vi abbiamo parlato di quello che sta accadendo a William e Kate in questo periodo. La regina Elisabetta ha iniziato a vietare a più di un componente alla volta della sua famiglia di utilizzare lo stesso veicolo. Questo per evitare che, se dovesse accadere un tragico incidente, una dinastia reale possa perdere molti dei suoi componenti, se non tutti.

William, però, è solito pilotare molto spesso il proprio elicottero insieme ai suoi familiari per fare la spola fra la sua abitazione e Palazzo. La regnante allora, per evitare che ciò accada di nuovo, ha preso contromisure drastiche. Chiunque sia interessato alla vicenda, allora, può cliccare sul link in fondo alla pagine per scoprire cosa abbia deciso la regina in merito. Oggi, però, non vogliamo parlarvi di lei, ma dei suoi nipoti. È da tempo che in molti sostengono che fra William e Harry le cose non vadano affatto bene. Un documentario francese, però, sembra che ultimamente sia riuscito a svelare per quale motivo si siano incrinati i loro rapporti.

Ecco perché William e Harry hanno litigato

La prossima settimana verrà trasmesso oltralpe un documentario molto atteso: “William et Harry, les frères ennemis”-fratelli nemici n.d.r-. Stando alle voci che circolano ultimamente in rete, sembra che gli autori siano riusciti a svelare il segreto dietro i brutti rapporti dei due fratelli. Quello che si sostiene è che Meghan Markle abbia avuto atteggiamenti inadeguati con il personale di servizio presente a corte. William, allora, ha telefonato a suo fratello per chiedergli spiegazioni. Harry, però, pare che gli abbia riattaccato il telefono in faccia.

A quel punto sembra che il maggiore si sia immediatamente messo alla guida della sua vettura per raggiungere suo fratello e chiedergli spiegazioni di persona. Da quel momento in poi, però, pare che i due siano in pessimi rapporti e tutto deriverebbe quindi da come si è comportata Meghan con il personale di corte. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa sarà capace di svelare questo documentario e se le voci che circolano ultimamente troveranno davvero conferma. L’unica cosa che ci resta da fare, a questo punto, è la sua imminente messa in onda su BFM TV.

