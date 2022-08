Gerry Scotti scioglie il silenzio su Totti e Ilary: "Vi dico cosa ne penso io"

L’affaire Totti-Blasi continua a tenere banco su tutti i giornali scandalistici. Ultimamente, inoltre, anche Gerry Scotti ha detto la sua sulla vicenda

La rottura fra il capitano giallorosso e l’ex letterina di Passaparola è ormai un dato d fatto e quasi più nessuno spera in un loro ripensamento. Stando a quanto circola ultimamente in rete, poi, sembra che Francesco abbia già iniziato a farsi una nuova vita. Da molto tempo, infatti, si vocifera di una sua relazione seria con Noemi Bocchi. Moltissime volte il Pupone è stato paparazzato sotto casa della designer floreale. Anche parte delle loro vacanze, inoltre, sembra che le abbiano trascorse insieme.

Riguardo a Ilary, invece, si sa molto meno e le uniche informazioni che si hanno su di lei provengono quasi esclusivamente dalle sue pagine social. Dopo l’annuncio della sua separazione con Francesco, infatti, si è tenuta ben alla larga dai giornalisti. Viaggiando prima in Tanzania, poi dalla nonnina nelle Marche, in seguito in una meta alpina e, per finire, in Croazia, la conduttrice è riuscita a trincerarsi dietro un saggio silenzio stampa. Se di sue dichiarazioni sulla vicenda, però, ancora nessuno è riuscito a ottenerne, molte invece ne hanno rilasciate diverse personalità dello spettacolo. Ultimamente, infatti, ha detto la sua anche Gerry Scotti che, ai tempi, vide nascere proprio la loro relazione d’amore.

Le parole di Gerry Scotti sulla fine del matrimonio fra Ilary Blasi e Francesco Totti

Tutti ricorderanno che la bella Ilary abbia iniziato a riscuotere il suo primo successo proprio grazie ad un amato programma televisivo condotto da Gerry Scotti, Passaparola. La Blasi, infatti, era una delle "letterine" più in vista e insieme a lei c’erano anche diverse altre ragazze che sono riuscite a “sfondare” nel mondo della TV. Ricordiamo, ad esempio, Silvia Toffanin e Alessia Mancini.

Gerry, allora, ricorda che un giorno era nel backstage proprio di quel suo show. Mentre camminava, vide un ragazzotto con un cappello di lana seduto in attesa di qualcuno. Il conduttore, allora, gli chiese chi fosse. Il giovane, gli rispose candidamente; “Sono Francesco”. Gerry riconobbe la stella giallorossa e gli domandò cosa ci facesse li. Totti, allora, confessò di essere venuto negli studi di Passaparola per aspettare la sua Ilary. Il presentatore, dunque, ha visto nascere il loro amore molti anni fa e si dice molto rammaricato del fatto che sia finito. Conclude, però, sostenendo che anche lui sia passato attraverso un divorzio e capisce benissimo che spesso la vita ci mette in condizioni di non poter scegliere. Gerry, però, si riconferma ancora una volta un uomo molto saggio e cogliamo, a questo punto, l’occasione per rivolgergli tutti i nostri complimenti e sperare che possa svelare qualche altro retroscena sugli inizi del rapporto Ilary e Francesco.

