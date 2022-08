Avete mai visto Edoardo, l'unico figlio di Gerry Scotti? Ecco com'è e cosa fa nella vita

Gerry Scotti è uno dei personaggi della televisione più amati in assoluto in Italia. Ma forse non tutti sanno che il suo unico figlio, Edoardo, sta seguendo le orme del padre e gli sta anche dando una mano in alcuni programmi televisivi. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Edoardo Scotti è l'unico figlio che Gerry abbia mai avuto in vita sua. Oggi è un uomo di trent'anni, che ha le idee ben chiare in merito a ciò che vuole diventare. Dopotutto, essere il figlio di una personalità così influente nel mondo dello spettacolo ha i suoi vantaggi, è vero. Ma anche gli svantaggi sono da non prendere sottogamba. Purtroppo, essere il "figlio di" costringe spesso a dover dimostrare di essere all'altezza del ruolo, di non essere dei "privilegiati". E forse e proprio per questo che Edoardo si sta dando così da fare per diventare il professionista che da tanto desidera essere.

Edoardo Scotti si è appassionato al mondo dello spettacolo grazie a suo padre, ma vorrebbe intraprendere un percorso diverso. Infatti, mentre suo padre è uno dei presentatori più celebri del panorama televisivo italiano, lui vorrebbe diventare un regista. Per questo, da tanto tempo si sta dedicando ai suoi studi e sta facendo tanta gavetta anche all'estero. Tra l'altro, forse non tutti sanno che Edoardo ha anche partecipato a Lo show dei record, lavorando però dietro alle quinte. Tuttavia, qualche anno dopo ha lavorato anche come inviato, dimostrando di essere molto bravo non solo dietro, ma anche davanti alla telecamera.

Edoardo Scotti è l'orgoglio di suo padre Gerry, e su questo non ci sono dubbi. Nato dal matrimonio tra il conduttore e la sua ex moglie, Patrizia Grosso, oggi Edoardo ha trent'anni ed ha già reso i suoi genitori nonni. Edoardo, infatti, attualmente è sposato con Ginevra Piola, una giornalista milanese che collabora con Mediaset. Dal loro matrimonio, di recente è nata la piccola Virginia, chiamata così in onore di nonno Gerry. Come molti sapranno, infatti, il vero nome del simpatico presentatore è proprio Virginio. Edoardo è molto riservato sulla sua vita privata, insieme con sua moglie, eppure non può nascondere il suo desiderio di diventare un regista.

Per questo motivo, ha trascorso molto tempo a Los Angeles proprio per studiare regia, e ha inoltre fatto molta gavetta presso Mediaset, Sky e la Rai. Inoltre, ha lavorato in diversi set, come quello di Cucine da Incubo e come assistente alla regia per una fiction poliziesca. Nel 2019, Edoardo ha fatto preoccupare molto la sua famiglia a causa di un incidente stradale che gli ha causato una frattura scomposta alla gamba. Oggi per fortuna sta bene, e si sta dedicando alla sua famiglia, senza però trascurare i suoi obiettivi professionali.

