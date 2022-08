Riuscite a riconoscere questa bimba in fotografia? Oggi è una star della musica

Due grandi occhioni, sorriso sbarazzino e capelli ricci e selvaggi. Riuscite a riconoscere questo tenera bambina in fotografia? Oggi è una delle cantanti più apprezzate d'Italia. Scopriamo di chi si tratta

Nel 2009 partecipa al celebre X Factor, ma non riesce a superare le eliminatorie iniziali. Sei anni dopo, allora, partecipa a “Amici di Maria De Filippi” e, questa volta, si aggiudica la "medaglia d’argento” di quell’edizione. Incide nello stesso anno il suo primo album, “Un altra vita”, e riesce a riscuotere un notevolissimo successo. Un delle sue prime e più prestigiose apparizioni televisive, poi, è di sicuro la partecipazione al sessantasettesimo festival della canzone italiana. Ci riferiremo, invece, adesso ai suoi lavori più recenti per darvi gli indizi decisivi per capire di chi stiamo parlando. Nel 2018 pubblica un nuovo singolo, Nero Bali, è riesce ad aggiudicarsi per la prima volta l’entrata nella top ten italiana. L’anno dopo ha collaborato con i celebri The kolors mentre, nello stesso anno, pubblica anche “Margarita” insieme al rapper Marracash. Poco dopo, inoltre, ha anche inciso una versione alternativa delle “Ragazze di Porta venezia” insieme alla diva Miss Keta.

Ecco chi è la tenera bambina in fotografia

Nel 2020 ritorna sul palco dell’ Ariston con "Andromeda", piazzandosi al settimo posto. L’anno successivo, poi, torna a Sanremo ma, stavolta, non da concorrente. Co-conduce, insieme ad Amadeus e Fiorello, quella fortunata edizione e si esibisce, molto spesso, in memorabili performance. Intorno a dicembre dello stesso anno, in aggiunta, incide “La coda del diavolo” insieme al rapper Rkomi. Nel 2022, invece, pubblica il suo singolo “Bagno a mezzanotte”. Riguardo alla sua vita privata, poi, ci sono diverse indiscrezioni su web. Dal 2016 al 2018, infatti, pare sia stata legata a Lele, il giovane cantautore partenopeo. Dopo questa relazione, però, la cantante ha vissuto un altra storia d’amore con un noto artista: Marracash. Avete capito di chi stiamo parlando?

Siamo sicuri che a questo punto abbiate capito benissimo a chi ci riferiamo. La dolce bambina in fotografia è, infatti, Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta solo come Elodie. La grande cantante, dunque, da bambina era davvero tenerissima mentre adesso è una delle donne più energiche che ci siano in circolazione. Oltre alle grandi doti canore, infatti, l’ artista è dotata anche di un innegabile fascino e cogliamo l’occasione, quindi, per farle tutti i nostri più sinceri complimenti.

