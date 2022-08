Oroscopo della sera la Luna è contro Cancro e Vergine

Inizia oggi un nuovo ciclo, cara Bilancia! Questo è il tuo momento: finalmente dopo mesi di lavoro intenso sarai ripagata. Approfitta di questa buona stella per allontanare tutti i cattivi pensieri e concediti qualche piacere. Non farti scoraggiare dalle avversità: la fortuna ti assiste!

Ariete

Cosa ci riserva questa sera il destino? per il segno zoodiacale Ariete sarà una serata piena di ansia e preoccupazioni. Nonostante gli sforzi fatti, nulla sembra andare nella direzione giusta. Le probabilità più alte sono che le cose peggiorino ulteriormente, facendo venire a galla tutti i problemi rimasti in sospeso. Bisogna essere forti e non arrendersi, ma è difficile trovare la forza quando tutto sembra andare storto.

Toro

Questa sera il Toro sarà felice perché tutto andrà per il meglio! Sarà circondato dalla giusta quantità di amore e apprezzamento da parte degli altri e passerà un momento piacevole in compagnia.

Gemelli

Siete sempre stati dei sognatori, ma questa sera avete voglia di stare con i piedi per terra. Nonostante ciò, riuscirete sempre a trovare il modo di divertirvi e scherzare anche in situazioni difficili.

Cancro

Cancro, questa sera provate a uscire per divertirvi con gli amici! Avete bisogno di distrarvi e di lasciare momentaneamente da parte i pensieri. Ottime probabilità di incontrare qualcuno che fa al caso vostro!

Leone

Il Leone è un combattente nato: non lascerà che nulla e nessuno gli impedisca di raggiungere i propri obiettivi. Questa sera, grazie alla propria forza e all'energia che lo contraddistingue, potrà ottenere successi in tutti i settori della sua vita.

Vergine

Questa sera dovrete essere cauti: ci sono tensioni in aria che potrebbero influenzarvi negativamente. State attenti a una persona in particolare, qualcuno che vi può far perdere la testa!

Bilancia

Questa sera ci saranno buone notizie e grandi progressi! Siate positivi e guardate avanti, perché il futuro vi sorriderà.

Scorpione

Scorpione, questa sera non ti va bene proprio niente. Non hai fortuna in amore e sei particolarmente nervoso/a. Tutto quello che fai sembra andare storto eppure continui a provarci. Speriamo che il tuo malumore non si trasformi in qualcosa di più serio.

Sagittario

Sagittario, questa sera non sarà una buona serata. Molto probabilmente ti sentirai solo e depresso. Non farti prendere dallo sconforto: cerca di trovare il modo di distrarti e di divertirti.

Capricorno

In questa serata avrai un atteggiamentoDecisamente scettico verso tutto e tutti. Mai fidarsi degli altri! Vorrai rimanere solo, circondato dalle cose che conosci bene e che ti fanno stare sicuro.

Acquario

Questa sera l'Acquario sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi grazie alla propria determinazione. La fiducia nelle proprie capacità e il focus sulle proprie priorità porteranno a grandi risultati.

Pesci

Siete preoccupati per qualcosa che non va nella vostra relazione? Non fatevi illusioni, quella persona non è interessata a voi.