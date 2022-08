Vi siete mai chiesti quale titolo di studio abbia Belén Rodriguez? La risposta vi sorprenderà

Belen Rodriguez è riuscita a diventare una delle showgirl più importanti del panorama televisivo nostrano. Qualcuno, allora, si è chiesto se la sua fama derivi, oltre che alla sua innegabile bellezza, anche dalla sua preparazione scolastica. Scopriamo, dunque, cosa abbia studiato la modella argentina

Le origini della carriera di Belen sono da ricercare, ovviamente, in Argentina. È proprio lì che inizia a lavorare come modella addirittura un anno prima di diventare maggiorenne. A soli 17 anni già è una indossatrice molto ambita e subito si inizia a parlare molto positivamente di lei nell’ambiente della moda. Gran parte della sua fama tuttavia, come in molti già sanno, è legata al nostro splendido Paese. Quando si trasferisce a Milano nel 2004, infatti, riscuote da subito grande successo.

Il suo debutto televisivo su una rete nazionale, però, avviene solo qualche anno più tardi. Per due anni lavora per vari marchi molto importanti come Pitti, Monella Vagabonda, Miss Sixty, Yamamay, Imperfect e John Richmond. Nel 2006, finalmente, avviene il suo esordio sul piccolo schermo e in molti la ricorderanno al fianco di Taiyo Yamanouchi per la seconda edizione de “La tintoria”. Da quel momento in poi il suo successo non smetterà più di aumentare e qualsiasi programma televisivo ambirà ad averla almeno come ospite. Come è giunta, dunque, a tanta popolarità?

Ecco cosa ha studiato Belen Rodriguez

Belen, come detto, è uno dei personaggi televisivi più richiesti che ci siano. Negli ultimi anni, inoltre, è stata la presentatrice di diverse trasmissioni ed eventi molto importanti. Citiamo, allora, “La notte della taranta”, il “festival di Castrocaro” e il celeberrimo “Le iene”. In molti, dunque, si chiederanno cosa abbia studiato Belen per ricoprire ruoli così prestigiosi e se la sua grande fama, oltre l'innegabile bellezza, derivi anche dal tipo di studi che ha condotto.

La Rodriguez ha frequentato il liceo artistico di Buenos Aires e nel 2003 è riuscita ad ottenere il diploma. Ha frequentato, inoltre, anche la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo dell'Università di Buenos Aires. Decide, tuttavia, di non completare gli studi e dedicarsi al mondo della moda. Come abbiamo potuto apprendere, dunque, Belen è riuscita ad ottenere grandissime soddisfazioni professionali senza una preparazione di alto livello. A quanto pare, dunque, tutto quello che ha ottenuto dal punto di vista lavorativo è farina del suo sacco e sembra che debba davvero moltissimo alle sue spiccate doti naturali.

