Filippo Magnini non è stato invitato alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: ecco il motivo

Si è parlato davvero moltissimo del matrimonio fra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. In molti, infatti, hanno espresso la loro opinione sulla cerimonia e sui famosi invitati. A fare clamore, però, una grande assenza. L’ex di lei e il cugino di lui, Filippo Magnini, non era infatti presente all’evento

Il matrimonio celebrato pochi giorni fa fra Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono state sicuramente le nozze dell'anno. Su tutti i giornali di gossip, ad esempio, è possibile trovare numerosi articoli riguardo il lieto evento e gli invitati che ne hanno preso parte. Anche noi poi, proprio nelle scorse ore, vi abbiamo raccontato di come siano andate le cose, come fossero vestiti gli sposi e quali personalità ci fossero fra i presenti.

Chiunque volesse approfondire la vicenda, dunque, può cliccare sul link presente in fondo alla pagina. Oggi, però, non vogliamo parlarvi degli invitati, bensì di un assenza che ha fatto clamore. Filippo Magnini, l’ex di Fede e il cugino di Matteo, non era tra i presenti e in molti si chiesti se abbia rifiutato l’invito o se non gli sia stato proprio presentato. Cerchiamo, dunque, di fare maggiore chiarezza sulla faccenda. Tempo fa, infatti, Matteo ha già rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero far luce su quello che potrebbe essere accaduto.

Ecco perché Filippo Magnini non era al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Tutti sapranno che fra la campionessa e Filippo Magnini ci sia stata una lunga storia d’amore molto tempo fa. Che Federica non volesse invitare la sua ex fiamma al proprio matrimonio, allora, può apparire abbastanza comprensibile. Va sottolineato, però, che Magnini sia il cugino dell’attuale marito della Pellegrini e appare abbastanza strano che un consanguineo non sia stato invitato alla cerimonia di nozze. Un po’ di tempo fa, però, proprio Matteo ha spiegato che rapporti ci siano fra lui e Filippo.

In un'intervista alle Iene, l'ex allenatore e attuale marito di Federica ha dichiarato che fra lui e suo cugino non corra più buon sangue proprio a causa della sua relazione con la campionessa. Già ai tempi, allora, si è sospettato che Filippo non fosse stato proprio contemplato fra gli invitati. A riconferma di ciò, inoltre, proprio una sua foto su Instagram il giorno del matrimonio. Magnini ha pubblicato un suo scatto insieme a sua moglie Giorgia Palmas mentre si godono una giornata di mare in spiaggia. A quanto pare, dunque, la coppia ha prenotato le loro vacanze proprio in quel periodo e sapevano benissimo che non sarebbero stati tra gli ospiti del matrimonio fra Fede e Matteo. Staremo a vedere, dunque, se nelle prossime ore arriveranno dichiarazioni capaci di smentire questa ipotesi.

