Alessandro Borghese e sua moglie Wanda Oliviero: "Cosa successe al nostro primo incontro"

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati della televisione italiana. Ultimamente, inoltre, è spuntato un retroscena su come abbia conosciuto sua moglie. A quanto pare, infatti, galeotto fu un videogioco

Si è parlato di Alessandro Borghese non soltanto per i suoi apprezzatissimi show televisivi a tema gastronomico. Anche la sua vita sentimentale, infatti, è davvero molto interessante e spesso i giornali di gossip rivolgono a lui la propria attenzione proprio per questo motivo. Uno degli argomenti che ha tenuto banco sulle loro pagine, ad esempio, è stata la scoperta dello chef di avere un figlio con una donna che non vedeva più ormai da lungo tempo. Prima di sposarsi, ha raccontato a Vanity Fair, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Nel 2006, allora, è venuto a conoscenza di essere padre del piccolo Gabriel.

Ha raccontato di non averlo mai visto e di non possedere neanche una sua foto. Se ne occupa, confessa, soltanto dal punto di vista legale. Sua madre, infatti, non gli permette di contattarlo e lo chef ha dichiarato che, invece, desidera da molto tempo di incontrarlo. Non è di questo, però, di cui vogliamo parlarvi oggi. La faccenda, infatti, è accaduta ben prima che Borghese conoscesse sua moglie Wilma Oliviero. Vogliamo, parlarvi, dunque, di come sia avvenuto il loro primo incontro. A quanto pare, infatti, tutto è accaduto grazie a un videogame.

Ecco come si sono incontrati per la prima volta Alessandro Borghese e sua moglie Wilma Oliviero

Apprendiamo dalle pagine di Eva 3000 che lo chef e la sua dolce metà si siano incontrati per la prima volta alla Digital Bros. Wilma, infatti, ne era manager nel 2008 e stava lavorando alla creazione di un videogioco a tema culinario: “ Cooking Mama”. A quel tempo, allora, era in ricerca di un esperto di cucina che fosse stimolante e preparato. Chi, dunque, se non Alessandro Borghese?

Alessia Ventura allora ha provveduto a metterli in contatto e, dal loro primo incontro, pare che sia subito scattata la scintilla. Alessandro ha dichiarato che fu un vero e proprio colpo di fulmine e solo sei mesi dopo i due decisero di convolare a nozze. Il loro matrimonio, inoltre, è uno dei più solidi che ci siano e dal loro amore sono nate anche due splendide bambine, Alexandra e Arizona. Non ci rimane altro da fare, dunque, se non i complimenti alla splendida famiglia e sperare che Borghese rilasci qualche altra interessante intervista dove sveli altri retroscena sulla sua relazione con l’amata Wilma.

LEGGI ANCHE: Alessandro Borghese: la foto inedita scatena le fan sui social, "Ma fate attenzione a sua moglie.."