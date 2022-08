Sonia Bruganelli "beccata" a letto con due uomini: la scioccante fotografia che circola in queste ore

È recentemente spuntata sul web una fotografia dove Sonia Bruganelli è a letto con ben due uomini e nessuno di questi, per giunta, è il suo Paolo Bonolis. Cosa è successo, dunque, all’amata coppia e c’è da temere per il loro matrimonio? Vediamo meglio cosa è accaduto



Sonia Bruganelli è da diverso tempo uno degli argomenti preferiti dei giornali di gossip. La recente querelle con Adriana volpe, ad esempio, ha tenuto banco per diverso tempo. La moglie di Paolo Bonolis, inoltre, sarà ancora una volta opinionista per Alfonso Signorini alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nello stesso ruolo, per di più, anche una attesissima novità, Orietta Berti.

Già diverso tempo fa vi abbiamo parlato del suo nuovo ruolo per l’amato reality targato Mediaset. La cantante ha infatti dichiarato di essere un po’ tesa per questa nuova avventura che inizierà a breve, ma confessa anche di aver intenzione di essere il più genuina e spontanea possibile. Non è di lei, però, di cui vogliamo parlarvi oggi, ma della sua collega. Sta appunto circolando in queste ore una fotografia di Sonia Bruganelli mentre è a letto con due uomini. In molti, dunque, si chiederanno chi siano e cosa stiano facendo in quello scatto. Facciamo, dunque, maggiore chiarezza.

Chi ha temuto per il rapporto d’amore fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis può stare più che tranquillo. La fotografia in questione, infatti, è stata pubblicata da lei stessa su Instagram e le due persone con cui compare a letto sono due professionisti con i quali sta lavorando al promo del GF VIP. Al post segue l'hashtag #serviziofotografico e con ogni probabilità il soffice giaciglio in cui compare è parte integrante di un set. I due uomini insieme sono infatti l’hair stylist Germano Sgambelluri e il truccatore e truccatore Claudio Noto. I due, dice Sonia, hanno il compito di renderla più bella e, a quanto pare, sembra non essere un lavoro faticoso.

Sembra, dunque, che il Grande Fratello vip stia per pubblicare il suo atteso promo e tutti ci chiediamo se verrà annunciata la data ufficiale che circola da tempo, il 19 settembre, o se verrà rinviato a causa delle elezioni politiche. Questa, però, è un’altra storia. Chi volesse conoscerla, tuttavia, può cliccare sul link presente qui sotto dove abbiamo già spiegato per quale motivo il reality potrebbe essere rimandato addirittura a ottobre.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 7, inizio posticipato: i motivi