Elisabetta Canalis e la durissima polemica su Instagram per i suoi spot: "Intervenga l'Agcom!"

Si è scatenata una vera e propria polemica su Instagram a causa di uno spot pubblicitario che ha come protagonista Elisabetta Canalis. Scopriamo cosa sta accadendo

Elisabetta Canalis è di sicuro una delle più belle showgirl che ci siano in circolazione. Questa volta, però, è proprio come è stata veicolata la sua immagine ad averla messa al centro di una dura polemica sui social. Elisabetta infatti, oltre ad avere una grande carriera artistica alle sue spalle, è anche una delle influencer più importanti del nostro paese. Nel momento in cui scriviamo, appunto, può vantare ben 3.3 milioni di follower su Instagram. È naturale, dunque, che i suoi comportamenti vengano spesso emulati dai suoi numerosissimi sostenitori.

Ci si aspetterebbe, dunque, che faccia particolare attenzione a come propone la sua immagine pubblica. Alcuni utenti della piattaforma, tuttavia, ritengono che ciò non sia accaduto almeno rispetto agli ultimi due spot pubblicitari in cui compare. Le viene imputato di promuovere un messaggio nocivo e addirittura qualcuno ha chiesto l’intervento dell'Agcom e dell’istituto di autodisciplina pubblicitaria. Quali sono, dunque, gli spot imputati e cosa ha fatto Elisabetta per aver scatenato un vero e proprio polverone sui social?

Ecco quali sono gli spot pubblicitari in cui Elisabetta Canalis violerebbe un messaggio nocivo

Nel primo è possibile vedere la showgirl sarda alzarsi dal letto al mattino. Dando un’occhiata alle fette di pane bruciacchiato sul tavolo, però, decide di non mangiare nulla e bere soltanto un bel bicchierone d’acqua. In molti, allora, si sono detti scandalizzati dal messaggio che viene proposto in quella pubblicità, in perfetta linea con la pericolosa diet culture. A rincarare la dose inoltre, come già accennato, ci si metterebbe anche un altro spot. Per un altro noto marchio, infatti, la Canalis ha girato una reclame dove pare proporre un messaggio molto simile.

Nel filmato in questione un’amica le chiede quanto conti la colazione per lei da 1 a 10. Elisabetta, allora, le risponde “Zero zuccheri!”. Poco dopo, inoltre, riesce a chiudere la zip di un vestito che sarebbe stato proibitivo per la maggior parte degli spettatori. I messaggi che possono esserne tratti, dunque, possono effettivamente essere molto dannosi, soprattutto per i più giovani. In molti infatti, come detto, hanno segnalato su Instagram che pare sia necessario l’intervento dell’Agcom. Sembra, però, che le compagnie abbiano subito escluso i passaggi più “delicati” dai loro spot originari e che adesso sembri che non veicolino più messaggi controversi. Staremo a vedere nelle prossime ore, allora, se la polemica continuerà lo stesso a infiammare il web.

