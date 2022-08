Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: è bufera social sul nome del bambino

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno moltissimi follower su Instagram. Fra loro però, naturalmente, anche numerosi haters. Proprio ultimamente, infatti, la coppia è stata sommersa di critiche sulla iattaforma a causa del nome che avrebbero scelto per loro figlio. Scopriamo cosa sta accadendo

La coppia Nasti-Zaccagni continua ancora a far parlare di sé anche durante questi ultimi sgoccioli d’estate. Da quando Chiara ha rilasciato commenti poco eleganti sulle “dimensioni” del suo ex Niccolò Zaniolo, infatti, spunta sempre qualche aneddoto su di loro che li tiene al centro dell’attenzione dei giornali di gossip. Poco dopo quelle parole, ricordiamo, a metterla al centro di mille polemiche è stata la cerimonia di gender reveal del figlio che ha concepito insieme alla sua dolce metà Mattia Zaccagni.

Riguardo alla sua gravidanza, inoltre, si è molto polemizzato sulle parole che ha usato per riferirsi a alcune donne in attesa di partorire. Le ha definite, infatti, donne che si “svaccano” mentre lei, dopo la gravidanza, sarebbe capace facilmente di recuperare ben 20 chili senza troppi sforzi. Inutile dire, allora, che frotte di commenti di disappunto siano subito piovuti sotto il suo profilo. Ultimamente, poi, è successa una cosa davvero molto simile. La causa scatenante, però, sarebbe il nome che lei e il suo Mattia hanno scelto per il bambino che a breve vedrà la luce.

Ecco qual è il nome del bambino di chiara Nasti e Mattia Zaccagni che li ha messi di nuovo al centro di mille polemiche

L’influencer partenopea e il calciatore hanno deciso che loro figlio si chiamerà Thiago, esattamente come il quello di Lionel Messi. L’argentino, infatti, è l’idolo del centrocampista biancoceleste e pare che abbia voluto chiamare così il bambino proprio in suo onore. Per l’ennesima volta, però, i soliti leoni da tastiera hanno tuonato contro la coppia per i più svariati e fantasiosi motivi. La Nasti, tuttavia, ha deciso di reagire e la sua risposta non si è fatta di certo attende a lungo.

Ha scritto un post in cui dichiara che avrebbero iniziato a criticarla anche se l’avessero chiamato Enzo. In molti, inoltre, si sono uniti alle sue parole ed hanno sottolineato quante critiche piovano sui social ad ogni piè sospinto di Chiara e Mattia. Staremo a vedere, dunque, se la polemica troverà la sua fine o verrà alimentata ulteriormente nei prossimi giorni. Se siete curiosi di saperlo, allora, non perdetevi i nostri futuri aggiornamenti.

