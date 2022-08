Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento? Gli esperti dicono di stare in guardia

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il tempo a Napoli sarà molto chiaro, con un'umidità del 57% e una temperatura media di 28.15 °C. La temperatura minima rispetto a ieri sarà di -24.11 °C mentre la massima raggiungerà i 28.42 °C. La velocità del vento sarà di circa 4.85 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà intorno al 8%.

Avellino

Il meteo di Avellino oggi è caratterizzato da pioggia leggera e una temperatura media di 29.3 gradi. La temperatura minima è di 20.62 gradi mentre la temperatura massima è di 29.76 gradi. Il vento ruota intorno ai 3.9 km/h con una percentuale di nuvolosità pari a 0%. Oggi a Avellino potete dedicarvi alla visita di alcuni monumenti come il Duomo, costruito in stile neoclassico o la Certosa di San Lorenzo.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è sereno con una percentuale di nuvolosità bassa. La temperatura media si aggira intorno ai 31.21°C mentre la temperatura minima registrata è di 22.8°C.

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da una leggera pioggia, con una temperatura media di 26.72°C, una temperatura minima di 17.32°C e una temperatura massima di 28.14°C. Il vento soffia con una velocità media di 4.11km/h ed è presente una percentuale di nuvolosità del 0%. Oggi in base al meteo di Salerno si potrà fare: una passeggiata lungo il mare, visto che la pioggia è leggera; oppure visitare le bellezze della città, anche se il cielo è nuvoloso.

Benevento

Il meteo di Benevento è caratterizzato da una pioggia debole e da un'umidità del 38%. La temperatura media è di 30.47°C, la temperatura minima registrata è di 20.38°C mentre la massima raggiunge i 31.27°C. La velocità del vento è di 6.65 km/h mentre la percentuale di nuvolosità si attesta al 3%.

Paeestum

Il meteo per Paestum prevede una giornata con cielo nuvoloso e pioggia moderata. L'umidità è alta e la temperatura media si attesterà sui 29 gradi centigradi. La temperatura minima sarà di 21 gradi, mentre la massima toccherà i 30. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4 chilometri orari, e la percentuale di nuvolosità sarà pari allo 0%. Oggi è possibile dedicarsi all'attività fisica all'aperto o fare una passeggiata lungo il mare.