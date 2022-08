Avete mai visto i genitori di Angela e Chiara Nasti? Ecco come sono Enzo e Gabriella

Chiara Nasti e sua sorella Angela sono probabilmente le influencer partenopee di maggior successo che ci siano in circolazione. In molti, quindi, si sono domandati chi siano i loro genitori e che rapporti abbiano con loro. Scopriamolo insieme

Si parla sempre moltissimo di Angela Nasti e sua sorella Chiara. Su quest’ultima, ed esempio, anche noi vi abbiamo raccontato qualcosa non molto tempo fa. Spesso, infatti, l’attuale compagna di Mattia Zaccagni ha fatto parlare di sé sui giornali di gossip. Una sua dichiarazione poco lusinghiera sulle “dimensioni” del suo celebre ex, Niccolò Zaniolo, ha ad esempio tenuto banco davvero per moltissimo tempo. Un' altra polemica per cui si è parlato molto dell’ influencer campana, inoltre, è stata la cerimonia di gender reveal del suo bambino.

In molti, infatti, hanno sostenuto che l’evento fosse una pacchianata davvero insostenibile. Per rivelare il sesso del nascituro, lei e Mattia hanno deciso di affittare uno stadio intero. Le critiche, dunque, non sono arrivate soltanto per l’ineleganza della scelta, ma anche per l’immenso impatto ambientale che ha comportato. La coppia, tuttavia, ha parlato di invidia da parte degli haters e pare che non si sia interessata molto alla faccenda. Effettivamente, va detto, il successo che stanno riscuotendo lei e sua sorella sembra aumentare sempre di più e pare che questa tendenza non abbia assolutamente voglia di invertirsi. Molti dei loro follower, allora, si interrogano sempre più su che vita facciano le due sorelle e e riguardo a chi siano i loro genitori.

Ecco chi sono i genitori di Chiara Nasti e sua sorella Angela

Stando a quanto è possibile apprendere in rete, i genitori delle due influencer si chiamerebbero Enzo Nasti e Gabriella Argento. Non si sa molto su di loro, a parte che vivono a Napoli da lunghi anni. Riguardo Gabriella, inoltre, è certo che abbia frequentato l’Università degli studi di Napoli Federico II. Non si conosce, tuttavia, quali studi abbia condotto.

Chiara ha rilasciato diverse dichiarazioni d’affetto per i suoi genitori e spesso ha usato parole molto commoventi. Sostiene che suo padre l’abbia fatta vivere da principessa. Di sua madre, invece, sottolinea la grande saggezza e ricorda che ogni volta che non ha seguito un suo consiglio le cose si sono sempre molto complicate. Non ci resta altro da fare, dunque, se non i complimenti alla bellissima famiglia. Speriamo soltanto, allora, che presto vengano pubblicate altre foto dove potremo apprezzarli riunirti tutti insieme.

