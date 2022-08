Cosa fa nella vita Fariba Tehrani, madre iraniana di Giulia Salemi? Il suo lavoro è parecchio inusuale

La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è una donna dalle mille qualità ma non tutti sanno abbastanza su di lei. Scopriamo, dunque, chi sia e di cosa si occupi

Non molto tempo fa vi abbiamo raccontato che la buona Fariba Tehrani abbia rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo le voci riguardanti un possibile matrimonio fra sua figlia Giulia Salemi ed il bel Pierpaolo Pretelli. Si vocifera da diverso tempo, infatti, che la coppia possa ufficializzare la loro unione nei prossimi tempi. Entrambi, però, non si sono espressi sulla vicenda e non hanno né confermato né smentito questa tesi. A mettere chiarezza, però, è stata la madre di lei.

Fariba Tehrani ha dichiarato a Nuovo di non sapere assolutamente nulla riguardo le nozze di sua figlia. A quanto pare, dunque, quelle che circolano da tempo sono soltanto dicerie. Fariba, però, si è detta molto felice della relazione di sua figlia con Pierpaolo ed ha dichiarato di apprezzare molto il buon Pretelli. Sostiene, infatti, che sia un genero premuroso e che sia capace di far ridere molto spesso la bella Giulia. Noi, allora, cogliamo l’occasione per porgere i nostri complimenti alla bella coppia. Non è di loro, tuttavia, di cui vogliamo parlarvi oggi. La nostra attenzione, come accennato, è invece rivolta proprio alla bella Tehrani.

Ecco chi è Fariba Tehrani e di cosa si occupa

Fariba Tehrani è una donna splendida e dal grande carattere. Lei stessa si definisce una persona molto leale e sulla quale si può fare il massimo affidamento. Non si è descritta, però, soltanto con belle parole. Ha aggiunto, infatti, di essere molto permalosa e che non riesca a contenersi quando inizia una conversazione. Ha confessato, appunto, di essere logorroica e di sapersi controllare con difficoltà quando inizia ad avere un dialogo con qualcuno. Questi, tuttavia, i suoi unici difetti.

La Tehrani, infatti, è una imprenditrice di successo e gestisce un noto centro benessere a Piacenza. Vive in quella città da diverso tempo e ormai si sente molto radicata sul territorio. Capiamo, dunque, come sia stato possibile che anche sua figlia sia diventata una donna così intraprendente. La mela, a quanto pare, non è caduta affatto lontana dall’albero. Attendiamo, dunque, altre dichiarazioni da parte della splendida persiana. Noi, nel frattempo, rimarremo sempre attenti riguardo ogni novità che la riguardi. Voi allora, se volete rimanere informati su di lei, continuate a seguire i nostri continui aggiornamenti sulla sua interessante vita privata e professionale.

