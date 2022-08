Francesca Manzini: "Ho perso 14 kg", ecco com'è oggi (irriconoscibile)

La conduttrice Francesca Manzini ha deciso di intraprendere un percorso che l'ha cambiata radicalmente. Ecco di cosa si tratta e come ha fatto a diventare irriconoscibile!

Dimenticate Francesca Manzini come l'avete vista negli ultimi mesi a Striscia la Notizia e nei vari salotti in cui è stata intervistata. La comica è un volto che si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. Inizia come speaker radiofonica ma le sue imitazioni si sono fatte presto notare e ha cominciato ad emergere sempre più e in più contesti. Spesso si è parlato del suo aspetto e della sua forma fisica.

Lei stessa ha ironizzato più volte rivelando poi di essere stata vittima di disturbi alimentari. Il suo rapporto con il cibo non è mai stato purtroppo sereno e questo l'ha portata ad un aumento di peso che non sempre è stato benefico per la sua salute. I primi cenni di una volontà di cambiamento radicale, si sono intravisti quando la sua chioma corvina, si è trasformata nel giro di giorni in un biondo platino. Ora, dopo un'estate bollente e piena di sorprese, la grande notizia con tanto di foto senza filtri.

Francesca Manzini cambia radicalmente aspetto: ecco perché

La comica ha scritto un lungo post su Instagram per comunicare ai suoi follower i motivi che l'hanno portata ad intraprendere tale percorso. Tutto è scaturito dai suoi disturbi alimentari e dalla voglia di guarire. Il fulcro di tutto, è prendersi cura di noi stessi per conoscerci al meglio e capire i nostri punti deboli e i punti di forza. Francesca Manzini si mostra allo specchio, in intimo e la differenza è abissale. Appare con un corpo nuovo, più snello e tonico frutto di un rigido programma alimentare e di allenamento.

Ad essere immediatamente notato, non è solo il fisico della donna, ma la sicurezza con la quale si mostra agli occhi del web. Non ha paura e la sua sicurezza è tangibile e soprattutto, non è ricorsa all'utilizzo di alcun filtro per il post in questione. Dopo qualche frase ironica che quindi ha tirato fuori il suo naturale tratto distintivo, ci ha tenuto a precisare il perché di tale decisione e soprattutto ha lasciato ai suoi fan un ulteriore importante avviso. Tutto è racchiuso nell'ascoltare sé stessi e non farsi influenzare da giudizi esterni che possano in qualche modo fermarci o ostacolarci nel nostro percorso di vita.

