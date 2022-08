Emilio Fede torna in Tv: ecco di cosa si occuperà

Emilio Fede è da molto tempo che non appare più in TV. In molti si sono chiesti che fine abbia fatto e, fino a poco fa, sembrava che avesse smesso di lavorare. A quanto pare, invece, ci sono importanti aggiornamenti

L’attività giornalistica di Emilio Fede è iniziata quando era ancora davvero molto giovane. Dopo aver scritto per Il Momento - Mattino e per la Gazzetta del Popolo, infatti, già nel 1954 riesce a lavorare per la RAI e da subito il suo nome comincia a circolare con grande frequenza. Senza passare in rassegna la sua lunga e fortunata carriera, dunque, sosteniamo che la sua attività giornalistica sia stata senza dubbio una delle più longeve d’Italia. La sua “cacciata” dalla TV, però, è stata una delle peggiori.

Era il 28 marzo del 2010 quando, come è possibile apprendere dalle colonne de La Stampa, è stato comunicato ad Emilio che la sua storica esperienza per il tg4 si sarebbe conclusa quel giorno. Fede, allora, pare si sia barricato nel suo ufficio per una intera giornate. Solo a sera, dunque, stanco di quella inutile resistenza e rassegnato ormai al suo destino, decise di aprire la porta ed affrontare le conseguenze di quanto stava per accadere. Da quel momento, poi, a parte qualche sparuta ospitata televisiva, non è apparso più in Tv e sembrava che avesse smesso definitivamente di lavorare. Ultimamente, però, le cose sono cambiate di nuovo.

Ecco che professione svolge attualmente l’ex direttore del TG4 Emilio Fede

Il giornalista ha cominciato ad apparire di nuovo sul piccolo schermo grazie a Kevin Dellino e il suo Punti di Vista. La trasmissione pare abbia riscosso un notevole successo alla sua puntata d’esordio e il ritorno di Emilio ha reso molto contenti i suoi fan che, ormai, si erano quasi abituati alla sua assenza. Il giornalista, inoltre, ha iniziato anche a scrivere per una rivista alquanto rinomata: Visto.

L’ex volto più noto di Rete 4 ha trovato la sua collocazione professionale anche in questa fase della sua vita e sembra proprio che non abbia intenzione di godersi la pensione maturata lunghi i suoi lunghi anni di lavoro. Staremo a vedere, dunque, se riuscirà ad apparire in TV con la stessa frequenza di un tempo. Ricordiamo, però, che Fede sia un “ragazzo” classe 1931 e che se volesse concedersi qualche periodo di riposo sarebbe ben più che giustificato. Crediamo, tuttavia, che adesso che è riuscito a riapparire in televisione non abbia intenzione di farsi scappare più neanche un fotogramma.

