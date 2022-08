Vi ricordate Lorenzo Flaherty del Grande Fratello VIP 2? Ecco che fine ha fatto

In molti ricorderanno l’attore Lorenzo Flaherty per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Da quel momento, però, è trascorso molto tempo e in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Per scoprirlo, allora, siamo andati a dare un occhiata al suo profilo Instagram

Chi conosce il bel Lorenzo soltanto per la sua partecipazione al noto reality, resterà stupito nell’apprendere che sia un attore con alle spalle una grande carriera nel cinema e in TV. Il suo debutto sul grande schermo risale al 1986 con Dèmoni 2... L'incubo ritorna di Lamberto Bava. La sua prima vera fama, però, arriva qualche anno più tardi. Dovrà infatti aspettare il 1988 per interpretare un turbolento giovinastro in Appuntamento a Liverpool e far iniziare a dire un gran bene di se nell'ambiente.

Gran parte della sua fama, tuttavia, non viene dal mondo del cinema. È in televisione, infatti, che ricopre alcuni dei ruoli per i quali ancora viene spesso ricordato. In Distretto di Polizia, ad esempio, è l'ispettore Walter Manrico. In R.I.S. - Delitti imperfetti è invece il capitano Riccardo Venturi. Come già accennato, però, in molti adesso lo associano alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione raggiunse anche le semifinali e moltissimi spettatori gli si affezionarono moltissimo. È da un po’ di tempo, tuttavia, che non appare più sui nostri teleschermi con la stessa frequenza. Che fine ha fatto, dunque, il bel Lorenzo?

Ecco che fine ha fatto Lorenzo Flaherty dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip

Dopo aver partecipato al reality nel 2017, l'attore italo irlandese ha interpretato Ivano Dotti nella seconda stagione di Furore, una serie televisiva diretta da Alessio Inturri, andata in onda per diverso tempo su Canale 5. Da quando la fiction è terminata, però, pare che di Lorenzo si siano perse le tracce.

Siamo andati a vedere come se la passi, dunque, dando un’ occhiata al suo profilo Instagram. Ultimamente, infatti, ha pubblicato una sua fotografia dove si mostra davvero in splendida forma. Lo vediamo mentre indossa una camicia casual sotto ad una sobria giacca blu. La mano sinistra, bene esposta, mostra la fede al dito per tenere ben chiaro che il suo cuore sia già occupato. Lo sguardo di ghiaccio, poi, è rivolto all’obiettivo e riesce, come sempre, ad ammaliare tutti i suoi spettatori con il grande fascino di cui dispone. Siamo felici, dunque, che Lorenzo se la passi benissimo e speriamo che le cose per lui possano continuare a procedere a gonfie vele.

LEGGI ANCHE: Rita dalla Chiesa, niente Grande Fratello VIP: entra in politica, ecco con quale partito