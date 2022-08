Victoria de Angelis dei Maneskin sempre più fuori controllo: le foto al mare fanno impazzire i fan

I Måneskin hanno raggiunto un successo davvero stellare e ogni loro componente è diventata una vera e propria rock star. Victoria, ad esempio, è una delle più cliccate del web. Sul suo profilo Instagram, poi, ha anche pubblicato ultimamente una sua foto che ha fatto davvero il pieno di like

La grande fama dei Måneskin è arrivata in maniera abbastanza rapida e da quando si sono aggiudicati la settantunesima edizione del Festival di Sanremo sembra non voglia smettere di aumentare. I loro componenti, poi, sono anche molto attivi sui social e una delle più cliccate è senza dubbio Victoria De Angelis. Non molto tempo fa, ad esempio, proprio noi vi abbiamo parlato di una sua fotografia pubblicata su Instagram che ha scatenato innumerevoli commenti ironici.

Dopo una loro esibizione al Circo Massimo, infatti, Victoria ha concesso una foto all’assessore al Turismo, Sport e grandi eventi Alessandro Onorato. L’uomo è abbastanza somigliante al frontman della band e in molti non si sono lasciati scappare l’occasione per fare qualche battuta a riguardo. Tutti coloro i quali abbiano intenzione di approfondire la questione, dunque, potranno cliccare sul link presente in fondo alla pagina. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di un’ altra fotografia della bella Victoria.

La fotografia di Victoria De Angelis e Ethan Torchio che ha fatto il pieno di like

Come già accennato, Victoria è abbastanza attiva sui social e molto spesso pubblica qualche scatto in cui appare sempre una ragazza davvero splendida. Ultimamente, però, sembra che abbia davvero esagerato. Ha infatti postato uno scatto dove è appena uscita dall’acqua insieme a Ethan Torchio ed entrambi sfoggiano una forma davvero mozzafiato. Vediamo il ragazzo con un fisico asciutto e scolpito mentre, in costume da bagno, guarda fisso in camera dando dimostrazione di avere grande fascino. Ad abbracciarlo, poi, c’è una Victoria semi svestita che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

La bassista è accanto al giovane con una camicia completamente fradicia e semi aperta. All’immaginazione, infatti, ha lasciato ben poco. Il suo sguardo penetrante buca l’obiettivo e arriva direttamente al cuore dello spettatore. Il paesaggio marino in lontananza e i toni in bianco e nero, poi, completano l'opera rendendo entrambi i ragazzi davvero meravigliosi. Quanto bisognerà aspettare, dunque, per una loro prossima foto insieme? Crediamo non molto. Attendiamo, dunque, che Victoria o Ethan pubblichino qualcosa sul loro profilo ufficiale. Noi, nel frattempo, continueremo a tenervi informati con i nostri costanti aggiornamenti.

