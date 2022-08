Emma Watson si fidanza dopo anni: chi è il (ricchissimo) nuovo partner

A quanto pare, proprio a Venezia è stata scattata la fotografia che ha “colto in flagrante” Emma Watson e Brandon Green. In molti già vociferavano di una loro relazione da tempo. Di indizi, però, ce ne erano molto pochi. Fin ad ora

Emma Watson non ha interpretato solo la celebre Hermione in numerosissime pellicole su Harry Potter. Nonostante sia molto giovane, infatti, può vantare anche diverse altre interpretazioni in film di altissimo livello. Ci limitiamo a citare allora, per motivi di brevità, almeno Noah di Darren Aronofsky, Regression di Alejandro Amenábar e Colonia di Florian Gallenberger. I giornali, tuttavia, non le rivolgono spesso la loro attenzione per la sua vita professionale, bensì per quella sentimentale.

Emma ha vissuto diverse storie d’amore molto appassionanti e spesso è finita sulle pagine di tutti i giornali di gossip proprio per questo motivo. Uno dei suoi primi amori è stato William Adamowicz, un suo ex collega d’ Università con il quale è stata legata per diverso tempo. Dopo la fine della loro relazione, ha frequentato Matthew Janney, celebre giocatore di rugby dell’Oxford University RFC e della Georgia national team. Anche con lui, però, le cose si conclusero dopo un certo periodo e Emma ha cercato di voltare pagina grazie a William “Mack” Knight, un rampante chief executive officer della Silicon Valley. Anche la loro storia però, purtroppo, ha avuto vita breve.

Ecco insieme a chi è stata paparazzata Emma Watson a Venezia

Dopo la storia con “Mack”, dunque, in molti si sono chiesti se Emma stesse frequentando qualcuno. Molti giornali hanno cercato di ficcare il naso nelle sue faccende sentimentali, la Watson, però, è sempre riuscita a conservare il massimo riserbo. Stando a quanto è possibile apprendere dalle pagine del Daily Mail, però, pare proprio che questa volta abbia mollato il tiro. È molto recente, infatti, una sua foto mentre passeggia mano nella mano a Venezia insieme a Brandon Green.

il ragazzo ha 4 anni in meno dell’attrice ed è figlio di uno dei più importanti uomini d'affari britannici. È molto noto per essere un attivista ecologista e spende molto tempo e risorse in campagne di salvaguardia e prevenzione dell’ambiente. Anche Emma, inoltre, è nota per aderire a posizioni molto simili e siamo sicuri che l’affinità fra loro sia grandissima. Vedremo, dunque, se nelle prossime ore arriverà qualche scatto in cui i due si scambiano anche qualche tenera effusione. Staremo attenti, allora, ad ogni nuova indiscrezione che circolerà in rete.

