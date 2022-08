Avete mai visto Andrea, il fratello di Michelle Hunziker? Ecco com'è e in che rapporti sono

Stanno circolando ultimamente in rete delle accuse molto gravi nei confronti di Michelle Hunziker. A muoverle, inoltre, è uno dei suoi fratelli

La bella Michelle Hunziker è una delle presentatrici di maggior successo della nostra televisione. Gli inizi della sua grande carriera, nonostante sia ancora molto giovane, risalgono a molti anni fa. Ha condotto, infatti, alcuni dei programmi di maggior successo. Impossibile, allora, non ricordare le sue edizioni di Zelig, Scherzi a parte e Striscia la notizia. Molto spesso, tuttavia, è oggetto dell’attenzione dei giornali non per la sua vita professionale, bensì per quella sentimentale.

Da quando sono state pubblicate delle sue recenti foto in cui è in compagnia di Eros Ramazzotti, i rumors su un loro riavvicinamento non smettono di circolare con insistenza. Precisiamo, tuttavia, che ancora nulla è stato comunicato da nessuno degli interessati. Di indizi, tuttavia, ce ne sono a bizzeffe. Non è di questo aspetto, però, di cui vogliamo parlarvi oggi. Chi abbia intenzione di approfondire la vicenda, dunque, può cliccare sul link in fondo alla pagina. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di tutt’altro. Ultimamente, infatti, stanno circolando in rete delle dure accuse a Michelle da parte di suo fratello Andrea. Vediamo cosa sta accadendo

Le accuse di Andrea Hunziker alla bella Michelle

Non tutti sapranno che la conduttrice svizzera ha ben due fratelli, Andrea e Harold. Stando a quanto è possibile apprendere in rete, fra Michelle e quest’ultimo i rapporti sembra siano sempre stati splendidi. Lo stesso, però, non può dirsi per Andrea. L’uomo, infatti, ha pubblicato delle dure critiche contro la sua celebre sorella. Dichiara che sono molti anni che Michelle non gli rivolge più la parola e se ne chiede tuttora il motivo. Sottolinea, inoltre, di essere gravemente malato e che lei lo abbia comunque abbandonato ormai da lungo tempo.

Ad Andrea è stato diagnosticato un tumore al cervello ma i medici, per fortuna, lo hanno operato in tempo con successo. Sostiene, però, di essere ancora gravemente malato ma nulla di preciso si sa a riguardo alla sua patologia. Staremo a vedere, dunque, se le accuse che ha lanciato l’uomo si riveleranno fondate. Attendiamo, quindi., qualche dichiarazione da parte di Michelle per fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Riteniamo, tuttavia, che la Hunziker sembri che sappia benissimo quello che fa e qualsiasi suo comportamento deve essere più che giustificato. La situazione, però, attualmente è ancora fumosa e non si sa bene cosa sia accaduto fra i due fratelli. Staremo attenti, allora, ad ogni futura novità sulla faccenda.

