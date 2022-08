Simone Corrente, ex protagonista di Distretto di Polizia, ha cambiato completamente professione: ecco di cosa si occupa

Simone Corrente ha dato una vera e propria svolta alla sua vita. Da Luca Benvenuto in Distretto di Polizia a una professione completamente diversa. Scopriamo di cosa si occupa oggi

Distretto di polizia è stata senza dubbio una delle serie televisive di maggior successo. La sua grande longevità, inoltre, ne è la prova evidente. La sua prima puntata, infatti, è stata trasmessa il 26 settembre del 2000. L’ultima, invece, il primo novembre del 2017. Ad onor del vero, ricordiamo che dal 2012 al 2015 c’è stata una breve interruzione e che post 2015 la serie aveva un altro nome, Squadra Mobile. Il progetto, tuttavia, rimaneva sempre il medesimo.

Gli attori che vi hanno preso parte, oltretutto, sono tra i più apprezzati d’Italia. Ricordiamo, infatti, che fra gli interpreti c’erano Isabella Ferrari, Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis. Tra loro, inoltre, l’amatissimo Simone Corrente. L’attore ha sempre fatto dire un gran bene di sé e tutti i suoi colleghi hanno sempre sostenuto di volergli un bene dell’anima. Da diverso tempo, tuttavia, pare che abbia abbandonato il mondo dello spettacolo. Le sue ultime interpretazioni, stando a quanto è possibile apprendere in rete, risalgono al 2007. Per il cinema ha lavorato in Milano Palermo - Il ritorno. Per la TV, invece, per Senza via d'uscita - Un amore spezzato. Che fine ha fatto, dunque, il bel Simone da quel periodo? La risposta vi stupirà.

Ecco come ha rivoluzionato la sua vita Simone Corrente

Un ragazzo con una carriera artistica come la sua ha di sicuro un futuro assicurato nel mondo dello spettacolo. Lui, però, ha deciso di imboccare tutt’altra strada. Ricordiamo, tuttavia, che non sia completamente sparito dal piccolo schermo. Nel 2012, ad esempio, era presente al programma “I menu di Benedetta”. Poco dopo, inoltre, anche in "Altrimenti ci arrabbiamo". Di suoi lavori per il cinema o la TV, però, nessuna traccia. Il motivo, inoltre, è tanto semplice quanto stupefacente.

Oggi, infatti, Corrente vive in Indonesia con la sua dolce metà e lì gestisce un ristorante giapponese di grande successo. A quanto pare, dunque, Simone ha preferito la ristorazione allo spettacolo e siamo sicuri che avrà avuto degli ottimi motivi. Dando un'occhiata alle sue fotografie che circolano ultimamente in rete, poi, sembra davvero felicissimo della sua scelta. Non ci resta altro da fare, a questo punto, se non augurargli tutto il bene di questo mondo. Se avete intenzione di passare da Labuan Bajo, allora, non potete assolutamente farvi scappare l’occasione di passare al suo ristorante.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate Simone Corrente, il commissario Luca Benvenuto di Distretto di Polizia? Ecco dove e come vive oggi