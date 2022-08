Ricordate Mauro Serio, lo storico conduttore di 'Solletico'? Sparito dalla tv, ecco come vive oggi

Ricordate Mauro Serio, lo storico presentatore dell'amato programma per ragazzi "Solletico"? In molti non lo vedono più sui propri teleschermi da molto tempo e si chiedono che fine abbia fatto. Vediamo, dunque, di cosa si occupa oggi

I meno giovani ricorderanno sicuramente lo splendido “Solletico”. Il programma, in onda su Rai 1 dal 1994 al 2000, ha fatto letteralmente la storia della televisione italiana. Era uno degli show per ragazzi più seguito di sempre e trasmetteva tantissimi cartoni animati che, in un mondo senza internet, erano delle vere e proprie chicche imperdibili. Biker Mice da Marte, Darkwing Duck e Gargoyles - Il risveglio degli eroi, sono solo alcuni dei titoli capaci, sicuramente, di farvi versare qualche lacrimuccia di nostalgia. Oggi, però, non è di questo aspetto di cui vogliamo parlarvi, ma del suo mitico presentatore: Mauro Serio.

Il buon Mauro non debutta in TV con Solletico. Prima, infatti, era al timone di “Amici mostri” e “Che fine ha fatto Carmen Sandiego?”. Solo nella stagione 93-94, come accennato, approda nel celebre programma televisivo di Rai 1. Dopo la chiusura dello show per ragazzi per fare spazio a "La Vita in diretta", però, è stato per lungo tempo in inattività professionale. Effettivamente va ricordato che l’anno successivo ha lavorato per Bravo Bravissimo Club. Dopo quell’esperienza, tuttavia, sono passati diversi anni.

Ecco che fine ha fatto Mauro Serio dopo Solletico

Passano ben 6 anni prima che il buon Mauro faccia la sua riapparizione sui nostri teleschermi. È con "Fiore e Tinelli", infatti, che torna sul piccolo schermo nel ruolo, questa volta, di attore. Dal 2008 inizia di nuovo a lavorare alacremente nel mondo dello spettacolo. In quell’anno lo vediamo nel secondo episodio della quinta stagione de "I Cesaroni". Due anni più tardi, invece, nel quarto episodio di "La ladra","Una Magica Bionda", dove interpreta il ruolo del mago Ludwig. La sua carriera, allora, ha tratto nuova linfa dalle sue capacità attoriali ed è tornato a solcare i palcoscenici con sempre maggiore frequenza.

I suoi ultimi lavori per la TV, infatti, sono "Immaturi - La serie", "Io sono Mia"e "Blanca". Di progetti per quest’anno, però, sembra che non ne abbia. Staremo a vedere, dunque, se emergeranno ulteriori indiscrezioni che lo riguardano. In rete, va detto, no c’è moltissimo materiale su di lui e l’unica cosa che potrebbe fornirci maggiori informazioni sarebbe qualche sua dichiarazione in merito. Speriamo, dunque, che almeno sui social comunichi cosa abbia in cantiere per questo 2022-2023. Se volete scoprirlo, dunque, non perdetevi i nostri futuri aggiornamenti.

