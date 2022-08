Maria Grazia Cucinotta colpita dal grave lutto: le parole dell'attrice sulla tragica perdita

Maria Grazia Cucinotta è stata raggiunta recentemente da un terribile lutto. Le parole dell’attrice sulla tragica perdita, poi, sono state davvero commoventi. Scopriamo cosa le è accaduto

Quando si parla di Maria Grazia Cucinotta tutti pensano immediatamente al suo grande fascino e ai meravigliosi film in cui ha lavorato. Uno su tutti, “il Postino”, con il mai troppo compianto Massimo Troisi. Ricordiamo, inoltre, che la siciliana non sia soltanto una splendida attrice. All’attivo, infatti, conta anche due pellicole come regista: Il maestro” e “Il compleanno di Alice”. In televisione, in aggiunta, ha rivestito anche diverse volte il ruolo di conduttrice, opinionista o semplice ospite. Negli ultimi anni, ad esempio, si è vista spesso sul piccolo schermo.

Durante l'edizione di Miss Italia del 2018, appunto, ha ricoperto il ruolo di giurata. L’anno scorso, invece, è stata la conduttrice de L’ingrediente perfetto. Lo scorso 3 maggio, infine, è stata tra i concorrenti della squadra femminile di Name That Tune - Indovina la canzone. Non molto tempo fa, inoltre, vi abbiamo anche parlato di lei per una interessante intervista dova ha svelato come sia riuscita ad affrontare la dislessia. Non è di questo aspetto, però, di cui vogliamo parlarvi oggi. La nostra attenzione, invece, purtroppo è rivolta ad un suo recentissimo lutto. Mariagrazia, infatti, ha scritto delle parole molto toccanti su Instagram per commentare la grave perdita. Vediamo cosa è successo e quanto fossero legati lei lo scomparso.

Ecco chi ha lasciato per sempre Maria Grazia Cucinotta

Leggiamo sulla sua pagina Instagram ufficiale della Cucinotta delle parole che non avremmo mai voluto leggere. L’attrice, infatti, scrive un ultimo saluto a suo suocero Carlo, un uomo a cui era molto legata. Lo chiama affettuosamente “nonno Carlo” e dichiara che adesso potrà finalmente ricongiungersi alla sua cara Rita. Veniamo a conoscenza, dunque, che anche sua moglie sia scomparsa da un po’ e apprendiamo anche questa la notizia con grande tristezza. Maria Grazia, poi, definisce l'uomo "un grande" sotto diversi aspetti: come padre, nonno, marito e imprenditore.

La notizia ha mandato tutti i fan della Cucinotta nello sconforto e i messaggi di condoglianze le sono piovuti da ogni dove. Ci uniamo, dunque, al sostegno che le è stato manifestato e rivolgiamo un pensiero particolare al marito dell'attrice, Giulio Violati, che ha quindi perso entrambi i genitori. Speriamo, dunque, che possa attraversare questo terribile momento con grande coraggio. Siamo certi, però, che con il sostegno di Maria Grazia il compito sarà meno gravoso.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto Giovanna, la sorella di Maria Grazia Cucinotta? Bella quanto lei