Ragazzo esce dal coma grazie alle canzoni di Nino D'Angelo: la commovente reazione del cantante

Quello che è accaduto ultimamente è stato uno dei tanti miracoli che Nino D’Angelo ha fatto durante la sua lunga carriera. No, non ci stiamo riferendo ad un suo ultimo brano, ma a quello che è riuscito a fare grazie alla magia contenuta nella sua musica. Scopriamo cosa è accaduto

Sergio è un ragazzo che è caduto in coma dopo essere stato vittima di un incidente stradale. Durante quei duri momenti, sua madre ha cercato di dargli conforto facendogli ascoltare le canzoni del suo artista preferito, Nino D’Angelo. È noto, infatti, che la musica sia capace di stimolare zone del cervello che possono aiutare a risvegliarsi dal coma. Quella di Nino D’ Angelo, poi, ha sicuramente anche qualcosa in più. Sergio, infatti, dopo aver ascoltato le note dell’artista partenopeo è riuscito ad aprire gli occhi dando una gioia infinita a sua madre. La donna, allora, ha fatto un video in cui si rivolge al grande Nino facendogli una richiesta davvero toccante. Ecco quali sono state le sue parole:

“Ciao Nino. Sono la mamma di Sergio, un tuo grandissimo ammiratore. Sergio in te ha sempre visto il papà che lui non ha avuto. Si rifugiava sempre nelle tue canzoni e l’ha sempre fatto. Sergio-continua la donna- purtroppo il 22 maggio ha avuto un gravissimo incidente ed è stato in coma. Quando si è risvegliato, lo ha fatto grazie alle tue canzoni. Adesso le infermiere, in terapia intensiva e in reparto di neurochirurgia, per farlo calmare mettono le tue canzoni. Ti chiedo cortesemente, con tutto il cuore, un tuo videomessaggio. Anche solo un saluto o un incoraggiamento. Te lo chiedo con tutto il cuore, Nino. Spero che questo video possa arrivare a te”. Ovviamente migliaia di fan hanno subissato D’Angelo con questo messaggio e la risposta dell’artista non si è fatta attendere.

La reazione di Nino D’Angelo al videomessaggio della mamma di Sergio

Il grande cantante partenopeo, visibilmente commosso, ha prontamente ricondiviso il video sulla sua pagina Facebook aggiungendo una commovente didascalia. Ha specificato, infatti, di essersi immediatamente messo in contatto con con la madre di Sergio, che definisce donna meravigliosa, e di aver parlato con il ragazzo il giorno stesso. L’unica cosa che ci resta da dire, allora, è che Nino D’Angelo non smette mai di essere una persona meravigliosa e dal cuore tanto grande da poter essere paragonato solo al suo immenso talento. Rivolgiamo, a questo punto, un ultimo pensiero a Sergio, augurandoci che si rimetta al meglio. Siamo sicuri, poi, che con la musica di Nino a dargli conforto il tutto averrà anche in tempi record.

