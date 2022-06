Avete mai visto Giovanna, la sorella di Maria Grazia Cucinotta? Bella quanto lei

Tutti la ricordiamo nella sua interpretazione nel film "Il Postino" insieme al grandissimo Massimo Troisi. La sua bellezza mediterranea ha fatto breccia in milioni di cuori. Ma sapevate che Maria Grazia Cucinotta ha una sorella che può considerarsi la sua gemella? Andiamo subito a scoprire qualcosa in più.

Maria Grazia Cucinotta nasce il 27 Luglio del 1968 a Messina ed è una nota attrice, produttrice cinematografica ed ex modella italiana. A soli 16 anni approda a Milano per fare la modella e successivamente sceglie di abbandonare gli studi per fare la valletta muta nello spettacolo di Renzo Arbore "Indietro Tutta". Contemporaneamente prende lezioni di dizioni e si lascia affiancare da un'agenzia cinematografica perché voleva sfondare nel mondo del cinema.

Il suo esordio nel mondo del cinema arriva negli anni 90 con i film "Vacanze di Natale '90", "Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo" e "Alto Rischio". Come annunciato in precedenza grazie alla sua interpretazione nel film di Massimo Troisi che il suo nome diventa così conosciuto da essere ricercata molto in Italia e all'Estero. Nel corso della sua carriera, Maria Grazia Cucinotta ha preso parte ad altri film di grande successo, come "I Laureati" di Leonardo Pieraccioni, "El Dia de la Bestia" di Alex De La Iglesia, "Italiani" di Maurizio Ponzi e "Camera da Letto" di Simona Izzo.

Maria Grazia Cucinotta e sua sorella Giovanna: sono identiche

Maria Grazia Cucinotta ha una famiglia molto numerosa, con cui tra l'altro, molto legata. Ha due fratelli e una sorella. Più e più volte Maria Grazia ha dichiarato che è proprio grazie alla sua famiglia che è riuscita a superare i momenti più difficili, riuscendo a contare sempre sul loro appoggio. Dagli inizi della sua carriera la giovane conduttrice ha sempre condiviso gioie e dolori con i suoi fratelli, in particolar modo con Giovanna. Ma voi l'avete mai vista?

È nata un anno e mezzo dopo Maria Grazia e la loro somiglianza è davvero incredibile. In un'intervista, infatti, anche la sorella minore della Cucinotta ha dichiarato di essere sempre stata appassionata al cinema e racconta che quando erano bambine facevano finta di essere due personaggi che parlavano tra loro, come un padre e la figlia. La Cucinotta ha anche raccontato che si inventavano le battute da fare e svolgevano questa attività comodamente sul loro divano che aveva dei bottoni cuciti sopra. Quando lo si schiacciava, era il segnale che si poteva iniziare a parlare. Giovanna, pur essendo appassionata di cinema, si è affermata nel mondo della musica e ha composto varie colonne sonore, di cui "Io non ci casco", nel 2010, estratto dal suo album per il 30 Film Music Tunes.