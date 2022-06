Gianni Sperti non si nasconde più e pubblica il tatuaggio di coppia con il suo compagno di vita

Ballerino di Canale 5, in particolare lo ricordiamo nel programma Buona Domenica, oggi è un amatissimo opinionista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nato a Manduria un paesino in provincia di Taranto ha inciso sulla sua pelle un messaggio inequivocabile. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Gianni Sperti ha debuttato in televisione nel 1995 nel programma di Canale 5 "La sai l'ultima?". L'anno successivo ottiene il ruolo di primo ballerino a Buona Domenica per poi entrar a far parte del cast di Maria de Filippi nel programma Amici. Tra i due deve esser nata una vera e propria sinergia perché ormai da tempo Maria ha voluto Gianni Sperti al suo fianco insieme all'opinionista Vamp. Ormai il posto fisso di Gianni è nel salotto di Uomini e Donne. A incuriosire sempre tantissime persone è la sua situazione sentimentale. Oggi vi riveliamo un indizio che potrebbe farci capire se il cuore di Gianni Sperti è impegnato oppure no.

Ecco l'indizio che rivela se nel cuore di Gianni Sperti c'è qualcuno. Ecco cosa abbiamo notato.

Galeotto ai tempi fu il programma "La sai l'ultima?". Nel programma ha conosciuto la showgirl Paola Barale che hai tempi si era fatto spazio nel mondo del teleschermo per la sua somiglianza con la cantante statunitense Madonna. I due si sono sposati nel 1998 ma il matrimonio finì nel 2002. Da allora sappiamo che la Barale ha intrapreso una relazione con il modello Raz Degan. Gianni invece è sempre stato molto riservato e ha lasciato trapelare pochissime indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Negli ultimi anni si è sparsa sempre di più l'idea che Gianni sia gay. Come vi abbiamo già detto non sono uscite molte indiscrezioni. Non solo non sappiamo se è fidanzato o meno ma non ha mai esternato il suo orientamento sessuale. Gianni però ha fatto un gesto che non lascai più tanto spazio all'immaginazione.

Gianni Sperti e Capo Pasquale si sono tatuati sul costato una scritta in greco. Nella storia Gianni fotografa i due tatuaggi e aggiunge la scritta "Per sempre". La foto ha sollevato tantissima curiosità e gli utenti vorrebbero andare molto più affondo della questione. La storia pubblicata riporta anche la colonna sonora "Come With Me" di Puff Daddy. Dopo varie ricerche sul web per cercare di capire cosa significasse la scritta ellenica ecco che troviamo tra le varie traduzione non solo "amore" ma anche "simpatia" "affinità" e "amicizia". Insomma un tatuaggio che poteva rivelarci finalmente se il cuore di Gianni fosse impegnato o meno ma stiamo di nuovo punto e a capo.

