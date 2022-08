Antonella Clerici svela il suo segreto per tenersi in forma: ecco cosa mangia la conduttrice tutti i giorni

Antonella Clerici non è più una ragazzina ma appare sempre bellissima e molto giovane. Come fa a conservare la sua forma invidiabile? Scopriamolo insieme

Antonellina sembra ancora una ragazza, ma ha diversi anni in più di quello che sembra. Basti pensare, ad esempio, che la sua carriera televisiva inizia nel 1985 con Telereporter. Solo qualche anno più tardi, poi, conduce anche Dribbling su Rai 2 con Gianfranco De Laurentiis e si inizia da subito a dire un gran bene di lei. Nei primi anni 90, sempre con De Laurentiis, sarà a capo di Domenica Sprint e qualche anno più tardi, inoltre, anche di La Domenica Sportiva. Gran parte del suo attuale successo, tuttavia, non deriva da programmi sportivi, bensì culinari.

I più giovani, infatti, associano Antonella principalmente alla “Prova del cuoco”. Il talent show culinario trasmesso nella fascia diurna è sempre stato uno dei più amati della TV. La sua grande longevità, inoltre, ne è la prova evidente. Antonella, nel programma, ha sempre dato prova di essere una conduttrice di alto livello e si è sempre mostrata in splendida forma. Che abbia carpito, dunque, qualche segreto per riuscire ad essere sempre così bella? Ultimamente stanno circolando in rete alcune informazioni riguardo la sua alimentazione. Scopriamo, dunque, quale regime alimentare segue.

Ecco qual è la dieta di Antonella Clerici

Antonella, nonostante dimostri quasi metà dei suoi anni, è una ragazza classe 1963’. Non è più, dunque, un ragazzina, anche se sembra essere molto più giovane della sua età. In molti quindi, sostengono che parte del segreto della sua bellezza debba risiedere nell’alimentazione che segue. Data la sua grande esperienza in cucina, poi, questo dato sembrerebbe trovare numerose conferme. Dando un'occhiata alla sua dieta, però, non sembra assolutamente che segua un regime alimentare proibitivo.

Apprendiamo dalle pagine di notizie.it che Antonella segua una dieta consigliatale da Evelina Flachi. La donna è una esperta di scienze dell'alimentazione e con Antonella ha scritto un libro proprio sull’argomento. Scopriamo, dunque, che i suoi pasti siano composti dalle principali sostanze nutritive e che non le richieda particolare sforzo seguire quanto indicatole. A pranzo, ad esempio, non disdegna la pasta insieme a dell’ottima verdura. La sera, invece, si dedica all’assunzione di proteine senza eccedere, ovviamente, con dei cibi grassi. A quanto pare, dunque, la Clerici mangia bene ed in modo equilibrato. Parte della sua bellezza, quindi, deve derivare dal suo salutare atteggiamento. Speriamo soltanto, allora, che condivida più spesso con noi i suoi segreti in cucina.

