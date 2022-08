Vi ricordate Vanessa Hessler? Dal grande successo alla sparizione: ecco cosa fa oggi per vivere

Vanessa Hessler è una bellissima modella e attrice che ha raggiunto un grande successo a partire dagli anni Duemila. Protagonista di avvincenti miniserie televisive, negli ultimi anni sembra essere sparita dalle scene, e sono in moti a chiedersi che fine abbia fatto. Scopriamo cosa sta facendo oggi Vanessa.

Vanessa Hessler è una donna bellissima, che si è affermata nel mondo dello spettacolo soprattutto per i suoi lineamenti freschi e dolci. Nata a Roma da madre italiana e da padre americano, trascorre la sua infanzia tra la capitale italiana e Washington, per poi trasferirsi in pianta stabile a Roma. Qui, proprio in virtù della sua disarmante bellezza, si fa notare e riceve la proposta di lavorare come modella. Erano gli anni Duemila quando Vanessa è entrata a far parte ufficialmente del mondo dello spettacolo. Successivamente, la donna viene scelta anche come testimonial per alcuni importanti spot pubblicitari. Ma Vanessa Hessler è così bella, che neanche l'industria del cinema riesce a resistere alla tentazione di portare Vanessa sul grande schermo.

Così, la donna viene scelta per prendere parte al suo primo film per il cinema, Natale a Miami. Un film diretto da Neri Parenti, che vede Vanessa al fianco di un attore del calibro di Christian De Sica. Successivamente, Vanessa viene coinvolta nelle riprese di altri film per il cinema, fino a quando non viene svelta come protagonista di alcune miniserie televisive. Tra queste ricordiamo Cenerentola, La ragazza americana, La figlia dei Capitano, Le mille e una notte - Aladino e Sherazade e Santa Barbara. Ma dal 2014, Vanessa sembra essere quasi scomparsa dagli schermi. Cosa le è successo? Scopriamolo insieme.

Vanessa Hessler, dal grande successo alla sparizione: ecco cosa le è successo

Per capire come mai Vanessa Hessler sia sparita dagli schermi negli ultimi anni, bisogna fare riferimento alla sua vita privata. Forse non tutti sanno che la bellissima attrice italo-americana è fidanzata con il produttore Gianni Nunnari, che ha ben trent'anni di più rispetto a Vanessa. La coppia è legata dal 2013, e nel 2015 ha avuto una bambina, la piccola Caterina. Oggi Vanessa non appare più in televisione come una volta, proprio perché si sta dedicando totalmente al suo ruolo di mamma. Come lei stessa ha ammesso in un'intervista per Vanity Fair, purtroppo quando si ha un figlio non si riesce a godere della stessa libertà di un tempo. Ma, naturalmente, non è da escludere che quando Caterina sarà diventata un po' più grande, Vanessa possa ritornare al suo lavoro come un tempo.

