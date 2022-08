Giancarlo Kalabrugovic, 'Pino dei Palazzi' rompe il silenzio su Claudio Bisio: "Vi dico io chi è davvero"

Giancarlo Kalabrugovic, più famoso come Pino dei palazzi, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni su Claudio Bisio. Ha svelato, infatti, diversi succosi retroscena e alcuni momenti molto toccanti

Claudio Bisio è ormai uno dei punti di riferimento per tutti i comici e cabarettisti italiani. Appiattirlo, però, su una sola figura professionale sarebbe davvero una profonda ingiustizia. Oltre ad essere un grande comico e presentatore, infatti, si è contraddistinto spesso per le sue doti attoriali. Ricordiamo, ad esempio, che ha recitato in film molto importanti come I Picari, Mediaterraneo e Puerto Escondido. Cogliamo l’occasione, inoltre, per consigliarvene uno dei meno conosciuti, La cura del Gorilla, dove svolge magistralmente il ruolo di protagonista.

Giancarlo Kalabrugovic, invece, è molto meno noto, ma è dotato comunque di grande talento ed è sempre riuscito a far dire un gran bene di sé. Da quando nel 2002 approda a teatro con Sbarlusc, infatti, il suo nome comincia a circolare con una certa frequenza nel mondo dello spettacolo milanese. Nel 2005, però, entra a far parte del celebre Zelig e da quel momento comincia a riscuotere davvero un grande successo. Giancarlo e Claudio, inoltre, sono legati da un ottimo rapporto da diverso tempo e proprio Kalabrugovic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul loro rapporto.

Ecco cosa pensa Giancarlo Kalabrugovic di Claudio Bisio

Giancarlo ha raccontato del suo debutto a Zelig e di come fosse davvero emozionatissimo prima di salire sul palco. Claudio, allora, è andato dietro le quinte per fare il suo in bocca al lupo al comico esordiente. Aveva intenzione di stringerli la mano ma Kalabrugovic le aveva occupate da una ingombrante bottigliona d'acqua. Bisio, allora, gli ha dato uno schiaffetto sulla fronte e il comico ha confessato di averlo vissuto come una benedizione. Giancarlo poi, effettivamente, andò benissimo e ancora oggi tutti i suoi fan gli vogliono un bene dell’anima.

Ha raccontato, inoltre, anche un divertente aneddoto che ha vissuto insieme al conduttore. A quanto pare, infatti, un giorno Claudio era in macchina con lui mentre stavano per tornare insieme a Milano. L’attore e conduttore, però, aveva molto sonno e decise di concedersi qualche minuto di riposo. Poco dopo, tuttavia, si è svegliato di soprassalto perché stava per strozzarsi con la saliva. Giancarlo, allora, ha raccontato che siano scoppiati tutti in una fragorosa risata. Tiene a sottolineare, inoltre, che quell’episodio gli abbia fatto capire quanto semplice e buffo sia Claudio, un po’ come tutti i comici. Speriamo soltanto, allora, che Giancarlo continui a rilasciare ancora molte altre divertenti dichiarazioni sul suo rapporto con il mitico Claudio Bisio.

LEGGI ANCHE: Claudio Bisio, ecco come ha conosciuto sua moglie: "All'inizio era solo..."