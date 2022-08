Com'era Maria de Filippi da giovane? Eccola con una stramba acconciatura

Non c’è nessun italiano che non conosca Maria De Filippi. Ultimamente, però, è spuntata in rete una fotografia dove è davvero irriconoscibile

Reperire fotografie di Maria De Filippi in rete non è facile quanto si possa immaginare. La conduttrice, infatti, non ha un account social e non le interessa condividere scatti in cui è ritratta nella sua quotidianità. A differenza della quasi totalità delle sue colleghe, sostiene di non sentire la necessità di avere un account Instagram o Facebook e crede che non cambierà mai idea a riguardo. Diverso tempo fa, ad esempio, si è espressa proprio a tal proposito in una interessante intervista per il celebre settimanale Oggi.

Apprendiamo proprio da quelle pagine che la regina dei palinsesti Mediaset pensi che alla gente non importi niente di quello che fa appena si sveglia al mattino. Sottolinea, inoltre, che sia già molto presente in TV. Non ritiene, quindi, di dover essere presente anche sui canali social. Sostiene di capire il grande utilizzo di Instagram da parte di chi ne ha fatto un vero e proprio mestiere. Aggiunge, poi, che sia naturale che anche i politici utilizzino quei mezzi come strumenti strategici. Chi è già esposto mediaticamente grazie al proprio ruolo televisivo, invece, potrebbe farne tranquillamente a meno. A causa del suo comportamento virtuoso, però, non ci sono molte fotografie di Maria che circolano sul web. Ne è spuntata una, però, dove appare quasi irriconoscibile.

La foto di Maria De Filippi completamente diversa da come è attualmente

Nonostante Maria sia una delle conduttrici di maggior successo che ci siano in circolazione, in rete non ci sono moltissime foto di lei da giovanissima. In realtà, va detto, anche senza disporre di alcun social, qualche scatto è possibile trovarlo sul web. Dato l’immenso successo della moglie di Maurizio Costanzo, però, ci si aspetterebbe di esserne davvero sommersi. Andando a spulciare con attenzione, in ogni caso, è possibile trovare qualcosa di interessante.

La fotografia che abbiamo scovato, infatti, ha quasi dell’incredibile. Maria appare davvero giovanissima e con un taglio di capelli corto con una frangetta corta. Non sappiamo bene a quando risalga lo scatto ma abbiamo il motivo di credere che possa aggirarsi attorno agli anni 80’. È naturale, allora, che le differenze con la De Filippi che siamo abituati a conoscere oggi sia ben visibile. Riteniamo, tuttavia, che attualmente sia ancora una splendida donna ma che disponga semplicemente di un fascino diverso, più maturo. Cogliamo allora l’occasione per rivolgerle i nostri più sinceri complimenti e sperare di vederla in Tv ancora più frequentemente.

