Meteo campania: oggi occhio a Caserta!

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per Napoli prevede una pioggia debole con un'umidità del 60% e una temperatura media di 27.93°C. La temperatura minima è di 23.09°C mentre la massima raggiunge i 28.29°C. La velocità del vento è moderata, pari a 4.2km/h, e la percentuale di nuvolosità è alta, circa il 18%. Il meteo di oggi suggerisce di dedicarsi all'intrattenimento e al tempo libero, approfittando della pioggia che tenderà a diminuire nel corso della giornata.

Avellino

Il clima a Avellino è prevalentemente temperato umido. La media delle temperature annuali è di circa 20° C, mentre la precipitazione media annua si aggira intorno ai 1250 mm. In genere le precipitazioni sono più abbondanti nei mesi autunnali ed invernali; nel periodo estivo invece il rischio di siccità può essere elevato. Il vento soffia generalmente da nord-est. La percentuale di nuvolosità è moderata

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è caratterizzato da pioggia debole. La temperatura media giornaliera è pari a 31.41 °C, con una minima di 21.84 °C e una massima di 31.74 °C. L'umidità media è del 38% e il vento soffia con una velocità media di 5.23 km/h. La percentuale di nuvolosità media è del 3%. Caserta: cosa fare oggi in base al meteo

Salerno

Il tempo a Salerno è caratterizzato da piogge moderate e un'umidità dell'41%. La temperatura media è di 27.88°C, la minima si aggira intorno ai 16.89°C mentre la massima raggiunge i 27.88°C. La velocità del vento è di 3.99 km/h e il cielo è parzialmente nuvoloso con una percentuale di copertura del 37%. "Oggi a Salerno è molto probabile che piova ed è altamente probabile che l'umidità sia elevata. La temperatura media è 27.88°C, la minima si aggira intorno ai 16.89°C mentre la massima raggiunge i 27.88°C. La velocità del vento è di 3.99 km/h e il cielo è parzialmente nuvoloso con una percentuale di copertura del 37%."

Benevento

Il meteo di Benevento è caratterizzato da una pioggia moderata, con un'umidità del 38% e una temperatura media di 30.13 °C. La temperatura minima è di 19.43 °C e la massima di 31.48 °C. La velocità del vento è di 5.47 km/h e il cielo è coperto al 17%.

Paeestum

Il tempo a Paestum è segnato da una lieve pioggia, la temperatura media è di 28.97°C, la temperatura minima è di 20.97°C e la temperatura massima è di 29.3°C. Il vento soffia con una velocità di 3.88 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 20%. Oggi a Paestum potete: andare in spiaggia, visitare il museo archeologico nazionale, visitare il tempio di Poseidone.