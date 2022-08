Vi ricordate Paola Galloni di Masterchef? Ecco cosa fa oggi per vivere

Masterchef Italia è decisamente uno dei programmi più avvincenti del piccolo schermo. Nel corso delle varie edizioni il pubblico si è affezionato ai suoi partecipanti, una delle concorrenti più amate e allo stesso tempo chiacchierate è Paola Galloni. Ma ora, che fine ha fatto?

Il pubblico italiano ha imparato ad amare Masterchef come uno dei migliori programmi culinari della nostra televisione. Molto è dovuto anche ai giudici, gli chef stellati che girano tra i fornelli dove i concorrenti sudano per conquistare la loro attenzione. Tra consigli e asprissime critiche, lo studio diventa un vero e proprio campo di battaglia e tutti i partecipanti mostrano non solo la propria tenacia ma anche tutte le loro debolezze. Una delle concorrenti più amate di Masterchef Italia p stata Paola Galloni.

Arrivata negli studi del programma, la milanese non ha perso tempo nel dimostrare di essere fortemente motivata nella conquista dei giudici. La sua simpatia è stata il suo cavallo di battaglia oltre al suo grande talento. Fin dal suo ingresso non ha avuto vita facile, le prove che e venivano poste innanzi erano sempre molto difficili tanto da creare non poche discussioni tra i concorrenti. Eppure, tra alcune sfide vinte ed altre no, e la mancata vincita del programma, Paola è riuscita ad attirare l'attenzione di tutti, tanto che molti dei telespettatori continuano a chiedersi cosa stia facendo ora.

Paola Galloni dopo Masterchef Italia: ecco cosa fa la concorrente

Molti credono che la sola partecipazione ad un programma televisivo delinei una carriera nel mondo dello spettacolo. Il più delle volte non è così, molti concorrenti che di trasmissioni sul piccolo schermo vengono dimenticati dal pubblico o semplicemente scelgono di dare una svolta alla loro vita nella direzione opposta a quella presa precedentemente.

Paola Galloni, che si è presentata a Masterchef come casalinga con la passione per la cucina ha cambiato la sua vita, facendo della sua passione la sua professione. Non è impiegata in un ristorante o in un locale di alta cucina, ma il cibo e la sua preparazione sono la sua attività principale. Paola scrive libri di cucina di discreto successo e dal suo profilo social è facile capire che le sue conoscenze in materia sono diventate decisamente più vaste. Proprio dal suo profilo è impossibile non notare come, nonostante siano passati 10 anni dalla sua partecipazione al programma la sua bellezza ed eleganza siano rimaste invariate. Che dire? Il successo di Paola Galloni non si è arrestato nelle cucine di Masterchef Italia. Non possiamo fare altro che farle i complimenti.

