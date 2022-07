La mamma di Belen Rodriguez difende sua figlia sulla nascita di Luna Marì: "Questo è vivere.."

La mamma di Belen Rodriguez Veronica Cozzani rompe il silenzio e risponde ai commenti dei follower su Instagram. Dice la sua sul ritorno di fiamma con De Martino, Luna Marì e Antonino Spinalbese.

La madre di Belen Rodriguez risponde agli haters

La famiglia di Belen Rodriguez, in particolare la mamma Veronica Cozzani, hanno sempre dimostrato un'unione solida e un grande affetto tra di loro. Da quando è giunta in Italia, la più famosa delle show-girl ha fatto di tutto affinché i suoi potessero raggiungerla dall'Argentina per vivere tutti insieme felici e contenti.

Il 'clan' Rodriguez infatti si è stabilito a Milano: Gustavo, Veronica, Jeremias e Cecilia, che raggiunge periodicamente il Trentino insieme al suo Ignazio Moser. L'ex fidanzata di Fabrizio Corona ha sempre messo le sue origini al primo posto, ricordando i sacrifici fatti e la povertà nel paese natale scanditi però da un amore incondizionato. In queste roventi giornate di fine luglio, il gossip impazza e il ritorno di fiamma, ancora una volta con il padre del suo primo figlio, riempie giornali e social.

La fuga romantica a Ponza, proprio come la prima volta dopo che uscirono allo scoperto, li ha visti innamorati e felici tra barche e tramonti mozzafiato. Naturalmente la popolarità comporta reazioni contrastanti, curiosità e commenti non sempre felici ed educati. Soprattutto se poi sei un volto tra i più chiacchierati in Italia e hai da appena un anno partorito una figlia che ha come padre non De Martino, ma Antonino Spinalbese.

Veronica Cozzani sbotta

In un post su Instagram, la mamma di Belen Rodriguez Veronica Cozzani, ha pubblicato uno scatto che esalta il sentimento che unisce la sua famiglia. Puntuale, come un orologio svizzero, il commento di un seguace che ha puntualizzato come, tra gli alti e bassi della coppia Stefano-Belen, sia stata concepita nel frattempo Luna Marì dalla storia con un altro uomo.

La storia d'amore tra la conduttrice de Le Iene e l'hair stylist è nata poco dopo la seconda separazione di lei dal papà di Santiago, sposato nel 2013. La relazione è durata giusto il tempo di concepire la loro unica bambina, che adesso trascorre le vacanze insieme al clan Rodriguez e l'ex ballerino napoletano. La Cozzani ha risposto piccata difendendo questo ritorno di fiamma e sottolineando come si possa cadere, molte volte nella vita, ma rialzarsi con forza e dignità. "Questo è vivere", rimarca la matriarca italo-argentina che non si è mai tirata indietro dal difendere i suoi figli da attacchi e polemiche in tv e sui social.

