Can Yaman, è già finita con la nuova fiamma? Ecco con chi è stato beccato

Il sex symbol turco Can Yaman è stato pizzicato in vacanza in atteggiamenti particolari. La sua storia con la nuova fiamma è già giunta al termine? Vediamo cosa ha scoperto Deianira Marzano.

Il bellissimo attore Can Yaman è seguitissimo sui social soprattutto qui in Italia. Dopo essere esploso per il suo ruolo in DayDreamer al fianco di Demet Özdemir, migliaia di fan si sono appassionate alla sua vita, i suoi trascorsi e in particolare le sue relazioni sentimentali. Al fianco della biondissima conduttrice sportiva Diletta Leotta, ha generato consensi ma anche tante critiche e scetticismo. Troppo belli e perfetti per essersi incontrati, piaciuti e subito innamorati.

Fatto sta che l'idillio è giunto al termine e dopo vacanze romantiche e cene di lusso insieme, tra l'isteria dei paparazzi, i due hanno deciso di intraprendere strade differenti. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo alcune voci che lo vedevano insieme a Francesca Chillemi tra un ciak e l'altro della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, una nuova fiamma sarebbe comparsa vicino a Can. In molti attendevano con ansia le vacanze del turco per curiosare sulla sua nuova relazione e strappare qualche scatto bollente sotto il sole italiano. Come sta andando per Yaman e soprattutto che novità ci sono nella sua vita sentimentale?

Can Yaman: è già finita con la nuova fiamma?

Stando alle ultime dichiarazioni della lanciatrice seriale di bombe gossip Deianira Marzano, Can Yaman potrebbe essersi già stancato della nuova fidanzata. Il bellissimo attore è stato pizzicato qualche tempo fa insieme ad una misteriosa ragazza, mano nella mano scatenando ipotesi su di una possibile nuova relazione per lui. Come anticipato prima, la vita sentimentale del protagonista di Bitter Sweet è da sempre molto chiacchierata e discussa.

La Marzano infatti ha pubblicato un video in cui si vede Yaman in vacanza a Forte dei Marmi. Non era, come si era ipotizzato dopo gli ultimi scatti in dolce compagnia, ma da solo al Twiga, un locale molto famoso e rinomato della movida toscana. Sarà già giunta al termine la frequentazione con la misteriosa ragazza con cui è stato visto qualche tempo fa?

Avrà avuto voglia di starsene da solo oppure evitare domande insistenti e comportamenti molesti da parte dei paparazzi? Non ci è dato saperlo ancora. In attesa di vederlo su Rai 1 nel prossimo autunno come protagonista della grande fiction della rete, attendiamo per scoprire se effettivamente è ancora sulla piazza, oppure no.

