Caterina Balivo non trattiene le lacrime dietro le quinte: "Sono andata in camera loro"

Caterina Balivo, dopo essere stata lontana dal piccolo schermo per un po', è tornata al timone di una nuova avventura. Nel descrivere il nuovo programma la conduttrice ha voluto rivelare un retroscena legato alle riprese che ha lasciato tutti senza parole.

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate del piccolo schermo. Ha cominciato la sua carriera dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Nonostante sia arrivata terza alla competizione è stata notata da Fabrizio Frizzi che l'ha voluta al suo fianco nel programma Scommettiamo che? Da quel momento in poi Caterina Balivo è stata presente in diverse trasmissioni, prima come valletta, inviata e poi come conduttrice.

Con il programma Festa Italiana raggiunge l'apice del successo e le permette di affermarsi nel ruolo della conduttrice. La trasmissione è un vero e proprio successo ed ha rinnovato il suo appuntamento fino al 2010 e diventando piano piano parte integrante de La vita in diretta. Purtroppo Festa Italiana viene chiuso all'improvviso e Caterina Balivo viene spostata su Rai Due per condurre Pomeriggio sul 2 ottenendo grandi ascolti. Nel 2013 la conduttrice campana va in onda con Detto Fatto, una trasmissione di cui non è solo conduttrice ma anche autrice.

Detto Fatto ottiene un enorme successo sin dalla sua prima puntata e per cinque anni la Balivo mantiene il suo posto, ma nel 2018 comincia a condurre un nuovo programma su Rai Uno, Vieni da me, lasciando la conduzione di Detto Fatto a Bianca Guaccero. Entrambi i programmi sono stati cancellati, nel caso di Detto Fatto, l'azienda ha stabilito che gli ascolti non erano dei migliori quindi era meglio chiudere il format, nel caso di Vieni da me, la pandemia ha giocato un tiro mancino e il programma ha chiuso prima del termine programmato perchè Caterina Balivo sceglie di ritirarsi.

Solo quest'anno la conduttrice torna nel suo ruolo di conduttrice nel programma in onda su Tv 8 Chi vuole sposare mia mamma? Proprio di questo programma ne svela un retroscena commovente.

Caterina Balivo, 'Chi vuole sposare mia mamma?': "Mi sono commossa quando..."

La conduttrice ha svelato di aver scelto questo programma per ripartire per un motivo ben preciso. Non avrebbe mai più accettato di condurre un programma solo per apparire ma solo se questa trasmissione le avesse trasmesso qualcosa di importante. Caterina ha ammesso di non essere riuscita a trattenere le lacrime per le donne che hanno partecipato al programma soprattutto per le storie che queste mamme le hanno raccontato. Un mondo di esperienze che la Balivo ha assorbito come una spugna.

