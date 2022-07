Chiara Nasti preoccupa i fan: "Ho un male immenso", ecco le sue condizioni

Chiara Nasti è una fashion influencer napoletana di una bellezza invidiabile. Il suo profilo di Instagram conta un numero altissimo di followers. La giovane, di recente, in una storia su Instagram ha mostrato una delle conseguenze della gravidanza, che proprio la fa star male.

Chiara Nasti è una giovane ventiquattrenne napoletana dal viso di un angelo. Ma la donna ha dato in più occasioni dimostrazione del fatto che quando vuole, di certo non le manda a dire. Chiara si è spesso trovata al centro di alcune polemiche molto feroci, dove è stata duramente attaccata per le sue affermazioni forti. Certo, a volte le sue parole sono state un po' dure, e questo ha scatenato la reazione di tantissimi utenti del web, che le hanno risposto a tono. Uno degli ultimi esempi che possiamo fare, è sicuramente quello delle donne che i gravidanza "si svaccano". Come tutti sapranno, Chiara è incinta del figlio del suo attuale compagno, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni.

Chiara e Mattia si sono conosciuti la scorsa estate e Ibiza e da allora non si sono più separati. Oggi aspettano un figlio insieme, e nonostante la gravidanza, Chiara è più bella che mai ed è anche piuttosto in forma. Certo, di sicuro la fashion influencer ci metterà del suo per essere sempre così snella e tonica anche in dolce attesa, ma le polemiche non si sono fatte attendere. C'è chi le ha rinfacciato che è normale che a metà percorso della gravidanza, il corpo non sia cambiato eccessivamente. Quindi non si tratta di "svaccarsi", come una volta ha detto lei, ma si tratta semplicemente di accettare il fatto che verso l'ottavo o nono mese, la pancia diventa molto grande e il corpo prende peso e si affatica. Eppure Chiara, sebbene sia ancora splendida, inizia a dare i primi segnali di affaticamento dovuti alla gravidanza. Scopriamo cosa è successo.

Chiara Nasti, la fashion influencer non ce la fa più: "Non potete capire quanto sto male!"

In una delle sue recentissime Instagram Stories, Chiara Nasti ha mostrato le sue bellissime gambe nella vasca da bagno, per immergere le caviglie nell'acqua fredda. Evidentemente, le facevano molto male a causa del peso del suo grembo. La giovane ha scritto che ha provato un dolore alle caviglie così forte, che quella notte è rimasta sveglia dalle 3 del mattino alle 6. Insomma, neanche per lei la gravidanza è tutto rose e fiori. Sicuramente questo momento sarà il più bello della sua vita, ma purtroppo anche il suo corpo sta sperimentando quei cambiamenti fisiologici che danno del filo da torcere a tutte le donne in stato interessante.

