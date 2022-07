Alex Nuccetelli esce allo scoperto: "Ho mentito per difendere Francesco Totti", ecco tutta la verità su Noemi Bocchi e Totti

Alex Nuccetelli, amico del pupone, ammette di aver mentito su alcuni dettagli della vita privata di Totti.

La vicenda della seprazione che riguarda Francesco Totti e Ilay Blasi è ancora calda. E più passa il tempo, più nuovi particolari la arricchiscono. Stavolta la scacchiera si riempie di un nuovo pedone, il cui nome era già comparso in precedenza. Si tratta di Alex Nuccetelli. L'amico del pupone ci mette a parte di alcune succulente novità sulla vicenda. I protagonisti sono Noemi Bocchi e l’ex calciatore della Roma. Pare che Nuccetelli abbia mentito per tutelare proprio l'amico e neo separato.

La verità di Alex Nuccetelli sul caso Totti-Bocchi

I lettori del magazine Novella 2000 avranno di certo letto un interessante articolo scritto. Nel pezzo si fa un po' il punto della situazione sulla discussa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giornalista e autore del pezzo ha ben pensato di contattare Alex Nuccetelli. Il motivo? Chiedergli perchè, tempo addietro, avesse escluso un eventuale flirt tra l'ex calciatore ed amico e Noemi Bocchi e indicato come fake news la crisi con Ilary Blasi.

Nuccetelli ha inizialmente rivelato di aver presentato la Bocchi al pupone. Ha dichiarato a Novella 2000: “Noemi l’ho presentata come feci con Ilary”. Ha poi rivelato che l’incontro tra l’ex calciatore e la donna avrebbe radici più antiche di quel che immaginiamo. Sarebbe infatti avvenuto poco più di un anno fa. L'occasione fa un torneo di padel, in Sardegna, a cui il pupone prese parte. Pare infatti che il popolare sport sia una passione sia della Bocchi che del pupone. Le stelle si sarebbero allineate e avrebbero fatto scattare la scintilla tra i due.

Messo quindi alle strette, l'amico del pupone ha infine sventolato bandiera bianca e ammesso la verità: ha mentito per proteggere Francesco Totti che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe rinunciato a partire per Formentera. Il pupone era atteso sull'isola per un torneo di padel. Interessante coincidenza. L'ex capitano sarebbe rimasto a Roma. I motivi sono intuibili. Il capitano vuole a tutti i costi sfuggire alla pressione mediatica. Passeggiare per l'isola spagnola con i paparazzi che ti inseguono non è proprio l'idea di vacanza che avrebbe in mente. Neanche giocare un torneo di padel accerchiato dagli stessi paparazzi che ti immortalano, e dai fan che urlano robe sulla tua separazione, è un grande momento di svago.

Potrebbe poi esserci anche un secondo motivo. La pista porta alla Bocchi che, per quel che ci è dato sapere al momento, sarebbe anch'ella ferma nella capitale. Che il capitano voglia restare in dolce compagnia?

