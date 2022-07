Elenoire Casalegno è innamorata: qual è l'identità dell'uomo misterioso?

Elenoire Casalegno ha un nuovo compagno? A lanciare il gossip è il noto settimanale Chi, che parla di una frequentazione che andrebbe avanti da circa due mesi. L’estate è nell'aria, le coppie si sfasciano con disarmante facilità (vedi Francesco Totti e Ilary Blasi) e si riformano con altrettanta rapidità (vedi Stefano De Martino e Belen Rodriguez). Il settimanale di Alfonso Signorini ci regala una chicca sulla Casalegno, che aveva già fatto parlare di sé lo scorso giugno, e ci mette a parte di una succulenta novità sotto il profilo sentimentale: un nuovo flirt. La vecchia liaison con il broker Andrea parrebbe cosa vecchia e datata. Chi è, dunque, la nuova fiamma della Casalegno?

Chi è la nuova fiamma di Elenoire Casalegno?

Dopo le storie avute con Vittorio Sgarbi, il noto Dj Ringo e un matrimonio andato in pezzi con Sebastiano Lombardi, la Casalegno era balzata agli onori della cronaca rosa con un amore fresco di stampa. Lui si chiama Andrea e la conduttrice ne parlava come di un'ancora di salvezza: qualcuno che si prendeva cura di lei e che condivideva i suoi stati d'animo complessi. L'uomo ideale, insomma. La Casalegno si diceva serena e davvero grata di aver trovato un compagno così speciale. Prima di conoscerlo, dichiarava, era lei a portare avanti la coppia, mentre con Andrea la relazione era più equilibrata. Pare che nella liaison con il broker finanziario di 44 anni, però, le cose non siano andate per il verso giusto. Ecco perché la Casalegno sarebbe ora proiettata in una nuova storia d'amore con un uomo misterioso.

Elenoire Casalegno: l'identità dell'uomo misterioso

Resta top secret il nome del misterioso "lui" con cui la Casalegno avrebbe iniziato una frequentazione. La cosa andrebbe avanti da qualche mese e il settimanale Chi avrebbe già alcuni elementi a sostegno della teoria. Chi ha svelato alcuni indizi sull’uomo che avrebbe irretito la bella Elenoire. Sappiamo che la Casalegno è un'appassionata di calcio e proprio sui campi di calcio (o meglio, intorno a questi), ricondurrebbe la pista del noto settimanale. La Casalegno frequenterebbe da circa un paio di mesi un dirigente sportivo che collabora con il Milan. A riportare la notizia è proprio il magazine diretto da Alfonso Signorini. Manca però l’identità della nuova fiamma.

Quel che si limita a riportare il settimanale è che lui "sarebbe un noto dirigente di calcio che collabora con la società rossonera" e che i due si "frequenterebbero in gran segreto da circa due mesi". Un amore, quello che sarebbe appena sbocciato, che cozza con le ideologie calcistiche di Elenoire. Da sempre interista, il cuore della Casalegno approda sulla sponda rossonera.

