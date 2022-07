Bianca Guaccero ritorna in tv: ecco dove la rivedremo, fan stravolti

Nota conduttrice italiana, Bianca Guaccero era fino a pochi mesi fa in tv, con un programma intitolato Detto fatto che andava in onda su Rai 2. La Guaccero aveva sostituito la Balivo, e le cose sembravano procedere bene. A vele spiegate, la conduzione procedeva e lo spettacolo andava avanti. Poi, ad un certo punto, pare che Bianca abbia scelto di abbandonare la nave. Non ha rinnovato la sua disponibilità per la prossima stagione e il programma, che ha condotto insieme a Jonathan Kashanian, resta orfano di uno dei suoi protagonisti. Cosa ha in serbo dunque il futuro per Bianca Guaccero?

Bianca Guaccero: quali orizzonti si prospettano

Riguardo il futuro professionale di Bianca Guaccero, si parla di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle 2022, celebre programma condotto da Milly Carlucci. La Guaccero ha deciso di rompere il silenzio sul proprio ritorno in televisione, anche se non è che ci abbia fornito indizi rilevanti. “Non posso spoilerare", ha detto, "ma tornerò per altre avventure”. Non sappiamo quindi se queste prossime avventure la vedranno protagonista nel ruolo di conduttrice o attrice. Tornerà in tv, però, e questo è già incoraggiante. Al momento la Guaccero si sta godendo le vacanze in Puglia, la sua terra che le ha dato i natali. Immersa nell'aria pura delle verdi campagne, la conduttrice pugliese ha condiviso con i suoi tanti followers una serie di Instagram stories. La 41enne ha poi ammesso di sentire la mancanza del suo pubblico e che non vede l'ora di tornare in tv. E forse abbiamo qualche indizio su che cosa farà.

Bianca Guaccero in prima serata?

La conduttrice originaria di Bitonto ha deciso dunque di non svelare nulla sui suoi prossimi impegni televisivi. Ha però dichiarando che tornerà sul piccolo schermo e ciò è un indizio importante per indagare su cosa potrebbe fare dalla prossima stagione tv. Ha dichiarato che condurre un varietà in prima serata sarebbe per lei "un sogno”. Non è escluso che potremmo rivederla in autunno. Lo scorso inverno la abbiamo vista di fianco a Marco Bocci e Violante Placido nella fiction Fino all’ultimo battito. La Guaccero non ha spoilerato nulla, ma neanche escluso le possibilità. Ha detto che recitazione e conduzione sono grandi passioni e che proprio non saprebbe scegliere tra i due.

La Guaccero farà Ballando con le stelle?

In attesa di scoprire il programma che condurrà la Guaccero ha parlato della chiacchierata partecipazione a Ballando con le stelle. La smentita è arrivata subito. Ora non ci resta che scoprire in quale programma la vedremo protagonista nella prossima stagione tv.

