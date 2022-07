Riconoscete il bambino in fotografia? Oggi è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre

In fotografia è un ragazzino sorridente con gli occhialoni e l'apparecchio per i denti. Oggi, invece, uno dei volti più amati della TV italian. Lo riconoscete?

Il ragazzo di cui stiamo parlando è nato a Foggia la notte di santo Stefano del 1969. Si è formato nella Scuola di Teatro “Mario Riva” e all’Accademia d’arte drammatica della Calabria. Ha recitato in opere davvero importanti dei più grandi tragediografi greci come Euripide ed Eschilo. Ha poi interpretato anche altri importanti ruoli di opere di commediografi contemporanei come Bertold Brecht e Luigi Pirandello. La sua grande fama, però, la si deve ai suoi memorabili lavori per il piccolo schermo. Dopo queste importanti esperienze sui palcoscenici, il ragazzo infatti opta per il il mondo della TV. Esordisce in televisione con Disney Club nel 1992. Durante il biennio successivo, poi, ha condotto anche “La banda dello Zecchino d’oro” e nel 1998 diventa il presentatore di uno dei più apprezzati programmi televisivi per ragazzi della storia della nostra televisione.

Dopo varie altre esperienze televisive, conduce parte della cerimonia introduttiva della nona edizione dei giochi paralimpici invernali. Nel 2010, invece, è al timone di "Freestyle - tutta un’altra stanza”, mentre l’anno successivo ritorna in onda con il succitato programma con il quale ha raggiunto il meritato successo di cui gode ancora attualmente. Riguardo i suoi lavori più recenti, invece, non possiamo esimerci dal citare "Sereno Variabile", "5 cose da sapere", "La Porta Segreta" e "Non è mai troppo tardi... Fatto !?". Avete capito adesso a chi ci stiamo riferendo?

Ecco chi è il ragazzino in fotografia

La persona di cui stiamo parlando si è sposata nel 2009 con Chiara Tribuzio e dal loro amore sono nati due splendidi ragazzi, Edoardo e Maria Vittoria. È stato anche la principale fonte d’ispirazione per il brano Vinavil di Giorgio Poi ed è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Il celebre show al quale ci siamo riferiti e attraverso cui ha raggiunto la grande fama, infatti, è il mitico “Art Attack”. Siamo sicuri, allora, che a questo punto abbiate capito che ci stiamo riferendo all’ottimo Giovanni Muciaccia. A guardare bene la fotografia, appunto, sono rintracciabili molte somiglianze. Nonostante il buon Giovanni sia del 69, infatti, dimostra ancora la metà dei suoi anni. Non ci rimane, a questo punto, che rinnovargli i complimenti e sperare di vederlo sempre più di frequente sui nostri teleschermi.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Giovanni Muciaccia, lo storico presentatore di Art Attack? Ecco che fine ha fatto