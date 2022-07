Francesca Cipriani, vi siete mai chiesti che taglia di reggiseno porti? La risposta non è così scontata

Francesca Cipriani è uno dei personaggi più seguiti del mondo della televisione. La donna, oltre che per il suo carattere estroverso e giocoso, è famosa anche per le sue curve mozzafiato. Ma vi siete mai chiesti che taglia porta, precisamente? Scopriamolo insieme.

Francesca Cipriani è uno di quei personaggi del mondo della televisione che riescono sempre a far parlare molto di sé. Classe 1984, la donna, di origine abruzzese, si presenta come una persona esuberante e dall'aria un po' svampita. Il suo è un personaggio che funziona e che riesce ad attirare l'attenzione di un numeroso pubblico, ma anche tanta curiosità. Francesca Cipriani deve la sua grande notorietà ai tanti programmi televisivi ai quali ha preso parte. Stiamo parlando, per esempio, de La Pupa e il Secchione, del Grande Fratello Vip o de L'Isola dei Famosi. Ovunque vada, a qualsiasi trasmissione partecipi, la bella Francesca non passa mai inosservata.

Certo, la donna ha un carattere peperino e vivace, non senza un brillante lato ironico. Ma a catturare molto l'attenzione è anche il suo corpo seducente ed esplosivo. Ma proprio per questo, vi siete mai domandati che taglia indossi Francesca Cipriani? Questa è un'informazione che potrebbe interessare soprattutto alle donne. Francesca, infatti, non è una donna particolarmente magra, ma è comunque splendida e sensuale. Questo potrebbe dare un po' di serenità a tutte quelle donne che credono che per essere belle bisogna essere magrissime: la Cipriani dimostra che non è affatto così. Allora, cosa aspettiamo a scoprire quali sono le sue misure?

Francesca Cipriani, svelate le misure dl suo fisico mozzafiato

La prima cosa che attira l'attenzione sul corpo di Francesca Cipriani, è di sicuro il suo decollété super esplosivo. Come molti avranno intuito, però, non è tutta farina del suo sacco. La donna, infatti, ha dovuto sottoporsi a diversi interventi di chirurgia per raggiungere la decima taglia di reggiseno. Questo è ciò che si legge su viagginews.com. Per quanto riguarda invece la taglia degli abiti che indossa, in realtà non si sa con precisione nulla al riguardo. A occhio e croce sembra che Francesca possa indossare una taglia 42 o al massino una 44. Francesca è alta 1,73 cm e pesa circa 64 chili. Di recente, la donna si è sottoposta a un intervento al lato B e anche a una liposcultura per valorizzare il suo splendido corpo. Tuttavia, l'intervento in questione non è stato dei più semplici, e ha causato non poche complicazioni che hanno fatto preoccupare i fan. Per fortuna oggi sta bene, ed è tornata alla sua vita di sempre al fianco del suo compagno Alessandro Rossi.

