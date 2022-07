Serena Carella fa ingelosire Albe: beccata in atteggiamenti intimi insieme a un ex storico di 'Amici'

La ventunesima edizione di Amici è finita già da diverso tempo, e i vari artisti che hanno partecipato al famoso talent show di Maria De Filippi stanno dando il meglio di sé per proseguire nel mondo dello spettacolo. Tra questi c'è la bravissima Serena Carella, che sta continuando la sua carriera al meglio dopo il suo percorso ad Amici.

Serena carella è stata una delle concorrenti più apprezzate della ventunesima edizione di Amici. Il suo percorso non è stato affatto semplice o lineare, ma la giovane ha saputo rimboccarsi le maniche e mostrare a tutto quello di cui è capace. Tanto è vero che la ragazza è riuscita ad arrivare alla tanto ambita finale. Anche se non è riuscita a portarsi a casa la vittoria, però, è stata da molti considerata la vincitrice morale di questa edizione. Infatti, nessuno ha potuto fare a meno di notare quanta grinta e quanta determinazione ha messo Serena nel suo lavoro. Anche e soprattutto quando non riceveva altro che critiche e disincentivi ad andare avanti nel suo percorso.

Per esempio, molti ricorderanno le dure critiche che la maestra di danza Alessandra Celentano le ha mosso in più di un'occasione. La professoressa riteneva che Serena Carella non avesse le doti fisiche per diventare una ballerina professionista, e i suoi discorsi avrebbero scoraggiato chiunque. Chiunque, ma non Serena, che è stata una vera combattente. Invece di gettare la spugna, la ragazza si è messa a dieta subendo un dimagrimento molto importante, al punto da diventare quasi un'altra persona. Molti fan si sono addirittura spaventati di fronte a una perdita di peso simile, ma in realtà le condizioni della ballerina erano sotto controllo, e Serena è riuscita a farsi apprezzare da tutti gli insegnanti. Ma cosa sta facendo oggi?

Serena Carella più impegnata che mai: al suo fianco, un volto molto noto della TV

Come tutti sapranno, Serena Carella ha studiato danza sin da giovanissima, e ha frequentato la scuola di danza di Kledi Kadiu. Oggi, la giovane si mostra spesso in compagnia del suo insegnante, con il quale lavora spesso in giro per l'Italia. Nella sua ultimissima storia su Instagram, Serena appare con Kledi, il quale ricorda al pubblico di follower la loro prossima tappa.

Infatti, anche se adesso sono ancora in Puglia per le lezioni, saranno a Desenzano del Garda dal 15 al 18 luglio per il loro prossimo evento. Questo ci fa capire che Serena è una giovane professionista molto impegnata, che potrebbe avere una brillante carriera davanti a sé grazie anche all'aiuto di Kledi e del suo percorso ad Amici. Programma, tra l'altro, che tanti anni fa ha fatto la fortuna anche del ballerino di origine albanese.

