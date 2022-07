Soleil Sorge subisce uno sgarro clamoroso: un'ex gieffina non si presenta alla sua festa senza avvisarla

I fan di Soleil Sorge sapranno bene che in queste ultime ore, l'ex gieffina ha festeggiato il suo compleanno. La bellissima influencer italo-americana ha spento 28 candeline il 5 luglio, e ha deciso di festeggiare a Gallipoli, in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze. Ma all'appello manca una persona in particolare, scopriamo di chi si tratta.

Soleil Sorge è un personaggio molto noto nel panorama televisivo italiano, ma la sua fama è aumentata grazie alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qui, Soleil si è fatta notare soprattutto per il suo controverso flirt con Alex Belli, ma di recente i loro rapporti si sono incrinati in modo irreparabile. E c'era da aspettarsi che l'ex attore di Centovetrine e sua moglie, Delia Duran, non sarebbero stati invitati alla sua festa. Ma tra gli ex coinquilini della Sorge, c'è una persona in particolare che, a quanto pare, non si sarebbe presentata, e la cosa sembra piuttosto strana. Del resto, l'italo-americana aveva avuto la premura di invitare personalmente il personaggio in questione, che invece ha preferito dedicarsi ad altro. Ma di chi si tratta?

Dalle foto che si trovano sul web, è emerso che alla festa di Soleil erano presenti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia è diventata molto amica di Soleil, e infatti i giovani spesso escono insieme tra cene e aperitivi. C'erano inoltre Guenda Goria e suo padre Amedeo e tanti altri personaggi famosi che tutti conosciamo. Insomma, la sua sembra essere stata una festa piuttosto intima ma comunque ben riuscita. Non si può dire lo stesso di quella della bella Lulù Selassiè, che invece si è rivelata quasi un flop. Della cinquantina di invitati che avrebbero dovuto presentarsi al suo compleanno, infatti, non c'è stata nemmeno l'ombra. Pare infatti che molti abbiano disertato, così come accadde alla festa di Alessandro Basciano. Ma, a proposito di Lulù, sembra che proprio lei abbia deciso di dare buca alla festa di Soleil, nonostante fosse stata invitata.

Lulù Selassié non si presenta alla festa di Soleil Sorge: ecco i motivi

I rapporti tra Soleil Sorge e Lulù Selassié non sono mai stati molto stretti, eppure tra loro c'è sempre stato del rispetto reciproco. Soleil, inoltre, a modo suo ha dimostrato a Lulù tutto il suo appoggio quando la relazione tra la principessa e Manuel Bortuzzo è naufragata. Di recente, Lulù aveva spiegato attraverso i suoi social di essere stata invitata alla festa di compleanno di Soleil, e sembrava intenzionata ad andarci. Eppure, della giovane non c'è stata nemmeno l'ombra. Ma cosa stava facendo, intanto, la nostra amata "fatina"? È presto detto: Lulù si stava mettendo in viaggio verso l'isola di Ischia insieme con sua sorella Clarissa. A quanto pare, Lulù ama Ischia e ci torna volentieri ogni volta che può. Sarà per questo che ha rinunciato a festeggiare il compleanno di Soleil?

LEGGI ANCHE>>> "Stai sempre con le zin*e da fori...", Federico Perna non ne può più e attacca Guendalina Tavassi