Matteo Ranieri e Valeria Cardone stavolta si sono lasciati davvero: lei rompe il silenzio e spiega i motivi

Era da settimane, ormai, che si vociferava di una rottura tra l'ex tronista Matteo Ranieri e la sua scelta Valeria Cardone. Oggi finalmente è arrivata la conferma della diretta interessata attraverso i social. Scopriamo che cosa ha detto e quali sono i motivi della rottura.

La scelta di Matteo Ranieri, alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, non è stata accolta da tutti allo stesso modo. Molti, infatti, avrebbero voluto che l'ex tronista genovese scegliesse Federica Aversano, la quale non ha preso affatto bene la sua decisione. Il giovane, infatti, alla fine ha scelto di lasciare lo studio di Uomini e Donne al fianco di Valeria Cardone, lasciando molti senza parole. Ma la loro relazione sembrava essere destinata ad andare a gonfie vele, e non a caso si parlava di progetti importanti come convivenza eccetera. Del resto, lui abita in Liguria mentre lei in Campania, e sarebbe stato difficile gestire a lungo una relazione a distanza. Ma molti utenti avevano notato già da un po' una certa malinconia negli occhi di Valeria, da un po' di tempo a questa parte. E nessuna foto in compagnia del suo Matteo. Insomma, che i due non fossero più in rapporti idilliaci era ormai nell'aria...

L'esperto di gossip Alessandro Rosica, intanto, da diverso tempo stava lasciando intendere che Matteo e Valeria non stessero più insieme, ma le due parti non si sono mai volute sbilanciare, fino a oggi. Nessuno dei due, infatti, ha voluto chiarire cosa stesse succedendo nel loro rapporto, anche se i fan della coppia cominciavano a nutrire dei sospetti da tempo. Così, oggi è intervenuta la bella napoletana sull'argomento, che ha confermato la rottura della relazione tra lei e l'ex tronista. Anche la loro, quindi, purtroppo si conferma come l'ennesima storia iniziata con tutti i buoni presupposti, ma poi finita rovinosamente. Un po' come successe tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni in passato, che si erano promessi amore eterno e poi si sono detti addio poco dopo.

Valeria Cardone conferma le voci su una rottura con Matteo Ranieri: ecco che cosa ha detto

Attraverso una delle sue Instagram Stories, Valeria ha voluto comunicare a tutti che lei e Matteo non stanno più insieme. Nelle poche righe che ha dedicato all'argomento, ha chiesto un po' di comprensione da parte dei suoi fan, perché non sta attraversando un buon periodo. Quindi è evidente che la bellissima venticinquenne è ancora molto provata dalla rottura e deve ancora metabolizzare la cosa. Purtroppo non ha spiegato come mai lei e il genovese abbiano preso una decisione così drastica, ma siamo certi che nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.

LEGGI ANCHE>>> Mare Fuori 3, fan in delirio: ci sarà anche il bellissimo attore napoletano! Ecco la conferma ufficiale