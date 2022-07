Francesca Pascale sposa Paola Turci, la reazione di Silvio Berlusconi spiazza tutti

Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana, con una cerimonia molto intima che ha visto l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice romana giurarsi amore eterno. Ma sono in tanti a domandarsi come abbia preso la notizia Silvio Berlusconi.

Era da tempo, ormai che correva voce che Francesca Pascale e Paola Turci si stessero frequentando, e che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma le due donne non hanno mai voluto stare sotto ai riflettori, e la loro relazione è rimasta sempre avvolta nel mistero. Di punto in bianco, è arrivata la notizia del loro matrimonio, che ha lasciato tutti senza parole. Il giorno 2 giugno 2022, Francesca Pascale e Paola Turci sono convolate a nozze in una data simbolica per la comunità LGBTQ+, e sono pronte a un nuovo inizio insieme.

Un matrimonio che ha fatto molto chiacchierare, dal momento che eravamo abituati a vedere la Pascale al fianco dell'ex premier Silvio Berlusconi fino a poco tempo fa. In effetti, non sono ben noti i motivi che hanno portato la Pascale e Berlusconi a dirsi addio, ma quel che è certo è che ora la donna ha intrapreso un percorso completamente diverso, e sembra più felice che mai. Evidentemente, Paola è la persona giusta per lei, e il loro amore ha dimostrato di poter superare qualunque cosa. Ma, come è giusto che sia, sono in molti a domandarsi quale sia stata la reazione del Cavaliere, quando ha appreso che la sua ex compagna si è sposata con un'altra donna.

Francesca Pascale e il matrimonio con Paola Turci: qual è stata la reazione di Silvio Berlusconi?

Come si legge su Gossipetv.com, secondo Il Messaggero, Silvio Berlusconi starebbe pensando di regalare dei gioielli alle novelle spose. Del resto, l'ex premier si è sempre dimostrato un uomo molto generoso in circostanze simili. Eppure, alcuni parlamentari vicini a Marta Fascina non sarebbero d'accordo con questo gesto. Queste figure vicine all'attuale compagna di Berlusconi ritengono che Francesca Pascale abbia già avuto un'abbondante "liquidazione" dopo la fine della loro relazione. Infatti, la bella napoletana avrebbe ricevuto una villa e una cifra pari a oltre venti milioni di euro dopo la sua rottura con il leader di Forza Italia. Quindi, come regalo di nozze, dovrebbe andare più che bene. A quanto pare, comunque, i rapporti tra la Pascale e Silvio Berlusconi sono distesi e sereni, e il Cavaliere sembra felice che la sua ex compagna abbia ritrovato l'amore grazie a Paola.

