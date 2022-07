Selvaggia Lucarelli, avete mai visto casa sua? "Un sogno"!

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti: è una giornalista romana particolarmente nota per il suo parlare senza peli sulla lingua, qualsiasi sia la circostanza. Se siamo abituati a vedere spesso il suo volto in tv non si può dire lo stesso per quanto riguarda la sua casa. Volete vederla? È bellissima!

Di origini romane - nasce di preciso a Civitavecchia - Selvaggia Lucarelli è davvero tante cose per poter essere riassunta solo nel termine "giornalista". Infatti il suo primario talento è quello di attrice. È grazie ad esso se si diploma in un'accademia teatrale romana, La Scaletta. Ben presto calca i palcoscenici di tutt'Italia, finendo poi per appassionarsi anche alla scrittura. In tal senso apre un blog che riesce a renderla ancor più famosa di quanto non fosse, mentre nel 2019 diventa ufficialmente giornalista pubblicista, iniziando a scrivere su i più importanti quotidiani della nostra nazione. La donna però è molto nota soprattutto per le critiche che spesso, all'interno di talk show vari ed eventuali, muove alla volta di personaggi celebri del mondo dello spettacolo: da Chef Rubio a Belen Rodriguez, per arrivare anche a big del piccolo schermo come Fiorello. Insomma, una lingua che taglia e fende la sua. Ma dov'è che vive? Vi siete mai chiesti com'è fatta l'abitazione della donna?

Selvaggia Lucarelli: ecco dove vive, una casa spettacolare

Attualmente fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha avuto in passato diversi flirt con personaggi dello spettacolo. È stata sposata con Laerte Pappalardo, figlio del celebre Adriano, e, successivamente, ha avuto una love story duratura con il conduttore televisivo Max Giusti. Dal primo marito, la giornalista ha avuto la gioia più grande della sua vita: Leon, suo figlio, con il quale attualmente vive. Sì, ma dove?

Dal Lazio la donna si è spostata, emigrando al Nord, in particolar modo in Lombardia, a Milano. Il quartiere dove vive fa parte della città alta, e si chiama Portello. Stando a diverse indiscrezioni trapelate, il condominio di Selvaggia sarebbe costituito quasi interamente da uomini appartenenti al mondo della finanza. Ad ogni modo la donna ha asserito di amare casa sua, soprattutto per una stanza: il terrazzo. Quest'ultimo è stato definito "Acchiappasogni" da lei in quanto durante il periodo del lockdown trascorreva tante ore nel posto a "sognare" quel che c'era fuori. In un'intervista la Lucarelli ha ammesso di aver voluto passare moltissimo tempo nel luogo in questione e che lì si è costruita il suo mondo quando ha capito che non avrebbe potuto andare fuori per un bel po'. Che dire, vi lasciamo la foto... A voi piace?

