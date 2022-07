Sapevate che Federica Sciarelli ha un figlio? Le ipotesi sul padre misterioso

Fra le conduttrici più apprezzate della TV in casa RAI c’è, di sicuro, Federica Sciarelli. Della sua vita professionale, infatti, si sa molto. Di quella privata, invece, davvero poco. Non si conosce nemmeno, ad esempio, l'identità del padre di suo figlio. O, almeno, non ufficialmente

La mitica Fedrica Sciarelli non è solo una grande conduttrice televisiva ma anche un’ affermata giornalista, nonché consigliera all’Ordine dei giornalisti del Lazio. La sua carriera in quest'ambito inizia da giovanissima, all’età di 20 anni. Fino a 24 anni, poi, lavorerà all’ Ufficio informazioni parlamentari ed approderà al TG£ nel 1987. Assegnata qui alla redazione politica, opererà sotto la direzione di Sandro Curzi. Poco dopo diverrà inviata del telegiornale della terza rete e, dopo altre varie esperienze lavorative, viene nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana da Francesco Cossiga.

Nelle usuali vesti cui abbiamo imparato ad amarla, come conduttrice di Chi l’ha visto, passa solo nel 2204. Da quel momento in poi, non ha mai cessato di presentare il suo programma di cronaca ed attualità con estrema professionalità. Grazie al suo stile di conduzione sobrio e misurato, unito alla sua grandissima preparazione, riuscirà a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Segnaliamo, oltretutto, che 7 anni fa è stata anche la madrina del Roma Pride, dando conferma della sua grande sensibilità per i diritti della comunità LGBTQ+. Non possiamo, a questo punto, non citare anche le sue molte opere riguardo le grandi tragedie italiane: “Tre bravi ragazzi. Gli assassini del Circeo, i retroscena di un'inchiesta lunga 30 anni”, “Con il sangue agli occhi. Un boss della banda della Magliana si racconta”, “Il mostro innocente. La verità su Girolimoni condannato dalla cronaca e dalla storia”, “Il caso Claps: 18 anni di depistaggi, silenzi e omissioni” e “Trappole d'amore. Storie di truffe romantiche”.

Ecco chi potrebbe essere il padre del figlio della Sciarelli. A quanto pare è un nome molto noto

La vita privata di Federica è sempre rimasta un mistero per molti. La giornalista, infatti, è sempre riuscita a tenere suo figlio lontano dai riflettori. La conduttrice, poi, non ha neanche mai rivelato chi sia il padre di suo figlio Giovanni Maria. L’unica cosa che si sa è che Federica, molto tempo fa, ha avuto una relazione con il noto magistrato John Henry Woodcock. Molti rumors, allora, attribuirebbero a lui la paternità del ragazzo, ma nulla di ufficiale è mai stato comunicato. Non ci resta, a questo punto, che aspettare pazientemente una chiara dichiarazione da parte di Federica, ammesso che prima o poi desideri farlo

LEGGI ANCHE: Federica Sciarelli, la verità sulla malattia: cosa nasconde quel dettaglio inquietante, lo hanno notato tutti